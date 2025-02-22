Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH May Oasis làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hương lộ 2, Ấp Hậu, Tân Thông Hội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

• Theo dõi phản hồi, nhân thông tin, báo giá, đàm phán với Khách hàng về đơn hàng mẫu.

• Phát triển mẫu theo yêu cầu khách hàng

• Đặt hàng nguyên phụ liệu và làm thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp.

• Xử lý các vấn đề về cung ứng/sản xuất khi có phát sinh

• Các công việc khác.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm merchandiser may mặc.

• Tiếng Anh giao tiếp tốt.

• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề sắc bén.

• Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.

• Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng xây dựng mối quan hệ.

• Sẵn sàng làm việc dưới áp lực và đáp ứng thời hạn.

Tại Công ty TNHH May Oasis Thì Được Hưởng Những Gì

