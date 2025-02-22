Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH May Oasis làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH May Oasis làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Công ty TNHH May Oasis
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Công ty TNHH May Oasis

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công ty TNHH May Oasis

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hương lộ 2, Ấp Hậu, Tân Thông Hội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

• Theo dõi phản hồi, nhân thông tin, báo giá, đàm phán với Khách hàng về đơn hàng mẫu.
• Phát triển mẫu theo yêu cầu khách hàng
• Đặt hàng nguyên phụ liệu và làm thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp.
• Xử lý các vấn đề về cung ứng/sản xuất khi có phát sinh
• Các công việc khác.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm merchandiser may mặc.
• Tiếng Anh giao tiếp tốt.
• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề sắc bén.
• Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.
• Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng xây dựng mối quan hệ.
• Sẵn sàng làm việc dưới áp lực và đáp ứng thời hạn.

Tại Công ty TNHH May Oasis Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH May Oasis

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH May Oasis

Công ty TNHH May Oasis

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 165 Ấp Hậu, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

