Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Xưởng A3 - 1, A3 - 2, KCN Vsip Hải Dương, Cẩm Giàng

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đảm bảo các quy trình của hệ thống chất lượng được thiết lập và được thực hiện theo hệ thống quản lý tiêu chuẩn

- Hỗ trợ và thúc đẩy cho dự án hệ thống quản lý tiêu chuẩn được triển khai thành công

- Theo dõi tiến độ công việc và báo cáo cho cấp trên

- Phân tích và đánh giá tất cả các tài liệu hệ thống chất lượng

- Giám sát việc tuân thủ các quy trình công việc trong nhà máy

- Theo dõi, phối hợp và giám sát hoạt động của tất cả các bộ phận đảm bảo thực hiện theo hệ thống tiêu chuẩn

- Liên hệ và phối hợp với người phụ trách nội bộ về các vấn đề liên quan đến quản lý hệ thống chất lượng

- Kiểm tra việc thực hiện các giải pháp xử lý vấn đề

- Phân tích và đánh giá tất cả các tài liệu có liên quan đến hệ thống chất lượng

- Các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cấp trên

- Thực hiện theo chính sách của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý chất lượng

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý chất lượng

- Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh

- Kỹ năng máy tính văn phòng tốt

- Trách nhiệm, đúng giờ và nhiệt tình

-Công việc ngồi văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

-Được đóng đầy đủ BHXH 100% lương cơ bản, BHYT, BHTN đầy đủ.

-Chế độ nghỉ phép năm 12 ngày/năm có lương, nghỉ các ngày lễ tết có lương.

-Mức lương cơ bản thỏa thuận theo năng lực thực tế, kinh nghiệm khi phỏng vấn. Ngoài lương cơ bản, sẽ có thêm phụ cấp chuyên cần hàng ngày, ăn trưa miễn phí tại công ty, lương tháng thứ 13,phụ cấp khác.

-Đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng, có đủ các độ tuổi từ 8x,9x,10x

-Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thoải mái, được phát triển chuyên môn nghiệp vụ nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM)

