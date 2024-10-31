Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH HOMENAY COMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH HOMENAY COMMERCE
Ngày đăng tuyển: 31/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại CÔNG TY TNHH HOMENAY COMMERCE

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 302 Lê Văn Sỹ, phường 1, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH HOMENAY COMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOMENAY COMMERCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà OIIC, 302 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

