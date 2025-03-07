Tuyển Nhân viên R&D Công ty Cổ phần Điện Trường Giang làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công ty Cổ phần Điện Trường Giang
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Lô Q, Đường số 6B
- 7A, KCN Hoà Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu
Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên mục tiêu, kế hoạch cho các dự án nghiên cứu mới của Công ty: Tủ điện, Thiết bị đóng cắt điện.
Nghiên cứu, thiết kế sản phẩm; kiểm soát quá trình gia công, lắp ráp và tiến hành thử nghiệm sản phẩm mới.
Trao đổi, phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển sản phẩm.
Cải tiến, nâng cấp sản phẩm đã có.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu cấp trên giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Cơ khí, Cơ điện tử.
Ứng viên đã đi làm trên 1 năm, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành thiết kế tủ điện, thiết bị điện.
Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế Solidworks, Autocad, Tin học văn phòng.
Có hiểu biết về vật liệu, phương pháp gia công cắt gọt như tiện, phay, đột dập, nhấn...
Có hiểu biết về phương pháp đo đạc, sử dụng được các dụng đo cơ bản.
Đọc hiểu được tài liệu Tiếng Anh.
Ứng viên đã đi làm trên 1 năm, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành thiết kế tủ điện, thiết bị điện.
Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế Solidworks, Autocad, Tin học văn phòng.
Có hiểu biết về vật liệu, phương pháp gia công cắt gọt như tiện, phay, đột dập, nhấn...
Có hiểu biết về phương pháp đo đạc, sử dụng được các dụng đo cơ bản.
Đọc hiểu được tài liệu Tiếng Anh.
Tại Công ty Cổ phần Điện Trường Giang Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách phúc lợi của Công ty, các chế độ theo Luật BHXH, Luật lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Điện Trường Giang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI