Tuyển Nhân viên R&D Công ty Cổ phần Điện Trường Giang làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Điện Trường Giang
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công ty Cổ phần Điện Trường Giang

Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công ty Cổ phần Điện Trường Giang

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Lô Q, Đường số 6B

- 7A, KCN Hoà Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên mục tiêu, kế hoạch cho các dự án nghiên cứu mới của Công ty: Tủ điện, Thiết bị đóng cắt điện.
Nghiên cứu, thiết kế sản phẩm; kiểm soát quá trình gia công, lắp ráp và tiến hành thử nghiệm sản phẩm mới.
Trao đổi, phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển sản phẩm.
Cải tiến, nâng cấp sản phẩm đã có.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu cấp trên giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Cơ khí, Cơ điện tử.
Ứng viên đã đi làm trên 1 năm, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành thiết kế tủ điện, thiết bị điện.
Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế Solidworks, Autocad, Tin học văn phòng.
Có hiểu biết về vật liệu, phương pháp gia công cắt gọt như tiện, phay, đột dập, nhấn...
Có hiểu biết về phương pháp đo đạc, sử dụng được các dụng đo cơ bản.
Đọc hiểu được tài liệu Tiếng Anh.

Tại Công ty Cổ phần Điện Trường Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách phúc lợi của Công ty, các chế độ theo Luật BHXH, Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Điện Trường Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Điện Trường Giang

Công ty Cổ phần Điện Trường Giang

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô Q, Đường số 6B-7A, KCN Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

