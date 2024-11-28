Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: P501, Monaco, Ngõ 118/6 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp nhận khách hàng sales đã tư vấn để thực hiện làm báo giá từng dịch vụ và gửi tới khách hàng;
Soạn thảo và thống nhất các điều khoản, giá cả trên hợp đồng dịch vụ;
Phối hợp với phòng nghiệp vụ và phòng kỹ thuật hỗ trợ khách hàng một cách nhanh chóng;
Tiếp nhận và xử lý các thông tin liên quan tới hoạt động kinh doanh, đảm bảo mang về lợi nhuận cho doanh nghiệp;
Duy trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng, nhắc nhở khách hàng gia hạn dịch vụ đúng thời điểm nhằm bảo đảm quyền lợi;
Nắm rõ thông tin và phân loại khách hàng để kịp thời xây dựng các chính sách chăm sóc phù hợp;
Hỗ trợ trưởng phòng, giám đốc kinh doanh lập kế hoạch kinh doanh và đảm bảo kế hoạch được thực thi một cách đúng tiến độ, hiệu quả cao;
Thực hiện giám sát, đôn đốc bộ phận bán hàng đạt chỉ tiêu doanh số;
Hỗ trợ phòng kinh doanh thiết kế các chương trình ưu đãi, tặng quà, tri ân cho khách hàng;
Đốc thúc việc thu hồi công nợ, tiến độ thanh toán của khách hàng để lập báo cáo số liệu kinh doanh;
Báo cáo doanh thu định kỳ cho BLĐ, cập nhật chi tiết báo cáo kết quả kinh doanh của các nhân viên sales.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học (ưu tiên các ngành QTKD, KTQT, Kế toán, viễn thông,...);
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí kinh doanh, bán hàng;
Có kinh nghiệm về ngành viễn thông là một lợi thế;
Có kỹ năng giao tiếp tốt; truyền đạt thông tin lưu loát, rõ ràng dễ hiểu;
Thành thạo tin học văn phòng, soạn thảo văn bản, làm việc với excel;
Sử dụng thành thạo các công cụ trong môi trường internet;
Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, có trách nhiệm trong công việc;
Sẵn sàng học hỏi, tiếp thu ý kiến.

Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13.
Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển kỹ năng.
Hưởng các chính sách đãi ngộ khác của công ty: BHXH, BHYT, du lịch...
Được đề đạt lên các chức vụ cao hơn khi thể hiện tốt khả năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC

Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Monaco Building 118 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

