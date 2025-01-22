Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG Ty TNHH Thương Mại Unitek - Unitek Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

NHIỆM VỤ CHÍNH

• Gọi điện cho khách hàng xác nhận nhu cầu khi nhận được email, form yêu cầu báo giá của khách hàng

• Trả lời tin nhắn, bình luận của khách hàng qua các kênh website, hotline, Facebook, Zalo, Tiktok, sàn TMĐT, vv

• Quản lý danh sách khách hàng của công ty từ nhiều nguồn

• Cập nhật thông tin khách hàng tiềm năng vào file excel

• Hỗ trợ quay video & các phiên livestream

• Đăng tải nội dung trên website, các trang thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội của công ty

• Phối hợp với các bộ phận khác: Digital, Creative, Event, Sale… để triển khai đồng nhất theo đúng mục tiêu đề ra

• Các nhiệm vụ khác được giao bởi trưởng bộ phận