Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG Ty TNHH Thương Mại Unitek - Unitek Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại CÔNG Ty TNHH Thương Mại Unitek - Unitek Co.,ltd
- Hà Nội: 01 phố Lâm Hạ, phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate
NHIỆM VỤ CHÍNH
• Gọi điện cho khách hàng xác nhận nhu cầu khi nhận được email, form yêu cầu báo giá của khách hàng
• Trả lời tin nhắn, bình luận của khách hàng qua các kênh website, hotline, Facebook, Zalo, Tiktok, sàn TMĐT, vv
• Quản lý danh sách khách hàng của công ty từ nhiều nguồn
• Cập nhật thông tin khách hàng tiềm năng vào file excel
• Hỗ trợ quay video & các phiên livestream
• Đăng tải nội dung trên website, các trang thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội của công ty
• Phối hợp với các bộ phận khác: Digital, Creative, Event, Sale… để triển khai đồng nhất theo đúng mục tiêu đề ra
• Các nhiệm vụ khác được giao bởi trưởng bộ phận
Yêu Cầu Công Việc
• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan đến kinh doanh, marketing / ngôn ngữ / kỹ thuật
• Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
• Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng
Quyền Lợi
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
