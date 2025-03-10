Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẤT KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lê Văn Lương,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Viết bài content chuẩn SEO

Đi internal link dựa trên yêu cầu của bài viết.

Kiểm tra chất lượng content theo checklist.

Điều chỉnh nội dung bài viết theo yêu cầu của người phụ trách.

Xử lý hình ảnh, chỉnh sửa, cắt, ghép hình ảnh cơ bản bằng canva.

Hỗ trợ các công việc liên quan khác được giao.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không cần kinh nghiệm, yêu thích viết lách, có kỹ năng viết tốt, VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ.

Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm viết bài SEO từ trước

Có khả năng tìm kiếm và tổng hợp, trình bày thông tin mạch lạc, dễ hiểu.

Sử dụng công cụ Canva, Google Sheet, Google Docs cơ bản.

Có tinh thần trách nhiệm với công việc, tuân thủ đúng deadline, hoàn thành đủ số lượng bài viết được giao.

Có máy tính riêng để làm việc.

Điểm cộng nếu có kiến thức hoặc yêu thích về sản phẩm may mặc, đồng phục.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẤT KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

Có cơ hội gắn bó lâu dài với công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẤT KHOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin