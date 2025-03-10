Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẤT KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẤT KHOA
Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Lê Văn Lương,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Viết bài content chuẩn SEO
Đi internal link dựa trên yêu cầu của bài viết.
Kiểm tra chất lượng content theo checklist.
Điều chỉnh nội dung bài viết theo yêu cầu của người phụ trách.
Xử lý hình ảnh, chỉnh sửa, cắt, ghép hình ảnh cơ bản bằng canva.
Hỗ trợ các công việc liên quan khác được giao.
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không cần kinh nghiệm, yêu thích viết lách, có kỹ năng viết tốt, VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ.
Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm viết bài SEO từ trước
Có khả năng tìm kiếm và tổng hợp, trình bày thông tin mạch lạc, dễ hiểu.
Sử dụng công cụ Canva, Google Sheet, Google Docs cơ bản.
Có tinh thần trách nhiệm với công việc, tuân thủ đúng deadline, hoàn thành đủ số lượng bài viết được giao.
Có máy tính riêng để làm việc.
Điểm cộng nếu có kiến thức hoặc yêu thích về sản phẩm may mặc, đồng phục.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẤT KHOA Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
Có cơ hội gắn bó lâu dài với công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẤT KHOA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
