Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 11 Nguyễn Trọng Quyền, Tân Thới Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch và tổ chức các chương trình marketing cho nhãn hiệu phụ trách (online & offline)

- Xây dựng kế hoạch sản phẩm và ngân sách MKT cho nhãn hiệu phụ trách bao gồm cả các hoạt động ATL & BTL.

- Giám sát triển khai và đánh giá hiệu quả của kế hoạch Marketing tổng thể online/offline cho các sản phẩm.

- Quản lý toàn bộ hoạt động truyền thông nhãn hiệu phụ trách và một số sản phẩm kênh Sale Online.

- Nghiên cứu thị trường: sản phẩm, đối thủ cạnh tranh, tiềm năng thị trường…

- Quản lý và thúc đẩy doanh số cho toàn bộ các sản phẩm theo mục tiêu năm

- Chịu trách nhiệm các hoạt động cho sản phẩm mới

- Báo cáo và các công việc khác được giao bởi Trưởng phòng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết:

- Số năm kinh nghiệm tối thiểu: 01 năm ở vị trí tương đương.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành dược phẩm.

- Bằng cấp và chuyên ngành: Tốt nghiệp Đại học Y/Dược/ hoặc Đại học chuyên ngành Marketing hoặc liên quan

- Kỹ năng yêu cầu:

+ Am hiểu về kiến thức Marketing và xây dựng thương hiệu

+ Kỹ năng lập kế hoạch, viết báo cáo

+ Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và giải quyết tình huống

+ Khả năng quản lý, giám sát và điều phối nhóm làm việc

+ Khả năng phân tích, tư duy logic, chủ động trong công việc

+ Thành thạo tin học văn phòng word, excel, powerpoint

+ Có khả năng chịu áp lực trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương, Thưởng, đảm bảo an sinh (BHXH, BHYT)

- Lương thỏa thuận theo năng lực.

- Chế độ thưởng và chính sách theo quy định

- Lương tháng thứ 13, review lương 1 lần/năm

- Nhận đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động , luật BHXH Việt Nam quy định

2. Môi trường làm việc :

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, phát huy tối đa năng lực của bản thân, anh chị em đồng nghiệp thân thiện.

- Du lịch.

- Khám sức khỏe, sinh nhật, hiếu hỷ, lễ tết

3. Cơ hội phát triển bản thân :

- Được đào tạo chuyên môn nghề nghiệp và kỹ năng sống khác.

- Đào tạo chuyên sâu, nâng cao kiến thức cho nhân viên

- Đề bạt thăng chức, tăng lương, hợp tác phát triển kinh doanh khi đủ điều kiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.