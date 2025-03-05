Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 54 Lê Văn Thiêm, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

- Gọi điện tư vấn cho khách hàng về các chương trình dịch vụ thẩm mỹ của Công

ty theo danh sách khách hàng có nhu cầu về dịch vụ

- Nhập dữ liệu thông tin khách hàng lên hệ thống dữ liệu của Công ty

- Tư vấn, giải đáp thắc mắc và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ thẩm mỹ qua

điện thoại, zalo, sms, email...

- Chỉ làm việc tại văn phòng, không đi thị trường

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp THPT trở lên

- Giọng nói dễ nghe, có khả năng xử lý tình huống

- Kỹ năng chốt sale, xử lý từ chối, thuyết phục khách hàng

- Có kinh nghiệm về Tư vấn, CSKH, call Center

- Ưu tiên từng làm Spa, Thẩm mỹ, phòng khám chuyên khoa

Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến

- Được đào tạo, học tập và nâng cao trình độ

- Thưởng lễ tết 30/4, 1/5, 2/9, Tết dương, Tết âm, sinh nhật....

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được hưởng các chính sách và chế độ theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE

