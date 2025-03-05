Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 54 Lê Văn Thiêm, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

- Gọi điện tư vấn cho khách hàng về các chương trình dịch vụ thẩm mỹ của Công
ty theo danh sách khách hàng có nhu cầu về dịch vụ
- Nhập dữ liệu thông tin khách hàng lên hệ thống dữ liệu của Công ty
- Tư vấn, giải đáp thắc mắc và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ thẩm mỹ qua
điện thoại, zalo, sms, email...
- Chỉ làm việc tại văn phòng, không đi thị trường

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp THPT trở lên
- Giọng nói dễ nghe, có khả năng xử lý tình huống
- Kỹ năng chốt sale, xử lý từ chối, thuyết phục khách hàng
- Có kinh nghiệm về Tư vấn, CSKH, call Center
- Ưu tiên từng làm Spa, Thẩm mỹ, phòng khám chuyên khoa

Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến
- Được đào tạo, học tập và nâng cao trình độ
- Thưởng lễ tết 30/4, 1/5, 2/9, Tết dương, Tết âm, sinh nhật....
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được hưởng các chính sách và chế độ theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Nam Cường Building, P. Tố Hữu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

