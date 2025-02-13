Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 7WEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 94 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 7WEALTH
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 7WEALTH

Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 7WEALTH

Mức lương
7 - 94 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 1 Đầy đủ quyền lợi thưởng lễ tết, Quà tặng các ngày Lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ,, ốm đau,...) Xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc. Cơ hội tham gia các khóa đào tạo phát triển hang năm trong nước và nước ngoài. Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp tại các khu nghỉ dưỡng, du lịch nổi tiếng, Gala cuối năm Chào xuân,... và nhiều hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 7 - 94 Triệu

Liên hệ với data khách hàng có sẵn để giới thiệu và tư vấn sản phẩm tới khách hàng.
Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm hiệu quả
Chăm sóc và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm. Tổng hợp thông tin nhu cầu và phản hồi của khách hàng để xây dựng bộ thông tin khách hàng trên hệ thống
Làm các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 7 - 94 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm từ 3 tháng trở lên
Có laptop và có thể đi làm fulltime
Không nói ngọng, giao tiếp tốt.
Chăm chỉ, cầu tiến, yêu thích công việc sale, kinh doanh

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 7WEALTH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 94 triệu VND
Lương cứng: 5 - 7 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 7WEALTH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 7WEALTH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 7WEALTH

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 01A-B1 Tòa R2 Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

