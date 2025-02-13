Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 7WEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 94 Triệu

Mức lương 7 - 94 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1 Đầy đủ quyền lợi thưởng lễ tết, Quà tặng các ngày Lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ,, ốm đau,...) Xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc. Cơ hội tham gia các khóa đào tạo phát triển hang năm trong nước và nước ngoài. Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp tại các khu nghỉ dưỡng, du lịch nổi tiếng, Gala cuối năm Chào xuân,... và nhiều hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 7 - 94 Triệu

Liên hệ với data khách hàng có sẵn để giới thiệu và tư vấn sản phẩm tới khách hàng.

Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm hiệu quả

Chăm sóc và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm. Tổng hợp thông tin nhu cầu và phản hồi của khách hàng để xây dựng bộ thông tin khách hàng trên hệ thống

Làm các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 7 - 94 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm từ 3 tháng trở lên

Có laptop và có thể đi làm fulltime

Không nói ngọng, giao tiếp tốt.

Chăm chỉ, cầu tiến, yêu thích công việc sale, kinh doanh

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 7WEALTH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 94 triệu VND

Lương cứng: 5 - 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 7WEALTH

