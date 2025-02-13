Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Nhân viên Telesale

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Được đào tạo về kỹ năng Telesales, kỹ năng tư vấn bán hàng, kỹ năng xử lý từ chối, kỹ năng chăm sóc khách hàng...vào thứ 5 hàng tuần, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Phụ trách tư vấn online và telesale mời khách đăng ký học thử các khóa Spa, Phun Xăm, Dưỡng Sinh Trị Liệu...
Tư vấn online cho khách hàng về các khóa học Spa, Phun Xăm, Dưỡng Sinh
Telesales mời khách đăng ký học thử
Bàn giao khách đến cho nhân viên Tư vấn trực tiếp
Quản lý và chăm sóc Data khách hàng trên phần mềm CRM
Một số công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng
Báo cáo doanh số theo Tuần/Tháng/Quý

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành
Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng làm Sales, Telesales hoặc CSKH
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từng làm đào tạo, giáo dục

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 15 triệu VND
Lương cứng: 7 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 44, C5 Techcombank, 224 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

