Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Được đào tạo về kỹ năng Telesales, kỹ năng tư vấn bán hàng, kỹ năng xử lý từ chối, kỹ năng chăm sóc khách hàng...vào thứ 5 hàng tuần, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Phụ trách tư vấn online và telesale mời khách đăng ký học thử các khóa Spa, Phun Xăm, Dưỡng Sinh Trị Liệu...

Tư vấn online cho khách hàng về các khóa học Spa, Phun Xăm, Dưỡng Sinh

Telesales mời khách đăng ký học thử

Bàn giao khách đến cho nhân viên Tư vấn trực tiếp

Quản lý và chăm sóc Data khách hàng trên phần mềm CRM

Một số công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng

Báo cáo doanh số theo Tuần/Tháng/Quý

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng làm Sales, Telesales hoặc CSKH

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từng làm đào tạo, giáo dục

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 15 triệu VND

Lương cứng: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI

