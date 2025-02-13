Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI
- Hà Nội: Được đào tạo về kỹ năng Telesales, kỹ năng tư vấn bán hàng, kỹ năng xử lý từ chối, kỹ năng chăm sóc khách hàng...vào thứ 5 hàng tuần, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Phụ trách tư vấn online và telesale mời khách đăng ký học thử các khóa Spa, Phun Xăm, Dưỡng Sinh Trị Liệu...
Tư vấn online cho khách hàng về các khóa học Spa, Phun Xăm, Dưỡng Sinh
Telesales mời khách đăng ký học thử
Bàn giao khách đến cho nhân viên Tư vấn trực tiếp
Quản lý và chăm sóc Data khách hàng trên phần mềm CRM
Một số công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng
Báo cáo doanh số theo Tuần/Tháng/Quý
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng làm Sales, Telesales hoặc CSKH
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từng làm đào tạo, giáo dục
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI