Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH La Force Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Công ty TNHH La Force Việt Nam
Mức lương
4 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 4 - 7 Triệu
Cập nhật đơn hàng từ Website, Facebook, Hotline và phản hồi bình luận, tin nhắn của khách hàng
Tư vấn sản phẩm và giải đáp các thắc mắc liên quan đến sản phẩm cho khách hàng
Phối hợp với cửa hàng để xử lý đơn hàng
Chăm sóc khách hàng về các vấn đề liên quan đến đơn hàng và sản phẩm
Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp quản lý
Với Mức Lương 4 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, không bị ngọng, không nói ngữ âm địa phương
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên telesale hoặc các công việc liên quan đến bán hàng hay chăm sóc khách hàng là một lợi thế
Ưu tiên ứng viên nữ
Tại Công ty TNHH La Force Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 3.500.000 đồng + thưởng doanh số + hỗ trợ chi phí gửi xe tại công ty
Mức lương 4M-7M
Được đào tạo kiến thức về dịch vụ và nâng cao kỹ năng làm việc
Thời gian làm việc: 4 giờ ca tối/ ngày (17h30 – 21h30, từ thứ 2 đến chủ nhật, nghỉ 2 ngày/ tháng)
Làm việc tại văn phòng và được cung cấp đầy đủ trang thiết bị như máy tính và điện thoại làm việc
Được tham gia bảo hiểm và các chế độ chính sách khác theo quy định của công ty
Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi theo quy định hiện hành
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH La Force Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
