Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH La Force Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu

Mức lương 4 - 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 4 - 7 Triệu

Cập nhật đơn hàng từ Website, Facebook, Hotline và phản hồi bình luận, tin nhắn của khách hàng

Tư vấn sản phẩm và giải đáp các thắc mắc liên quan đến sản phẩm cho khách hàng

Phối hợp với cửa hàng để xử lý đơn hàng

Chăm sóc khách hàng về các vấn đề liên quan đến đơn hàng và sản phẩm

Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp quản lý

Với Mức Lương 4 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, không bị ngọng, không nói ngữ âm địa phương

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên telesale hoặc các công việc liên quan đến bán hàng hay chăm sóc khách hàng là một lợi thế

Ưu tiên ứng viên nữ

Tại Công ty TNHH La Force Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 3.500.000 đồng + thưởng doanh số + hỗ trợ chi phí gửi xe tại công ty

Mức lương 4M-7M

Được đào tạo kiến thức về dịch vụ và nâng cao kỹ năng làm việc

Thời gian làm việc: 4 giờ ca tối/ ngày (17h30 – 21h30, từ thứ 2 đến chủ nhật, nghỉ 2 ngày/ tháng)

Làm việc tại văn phòng và được cung cấp đầy đủ trang thiết bị như máy tính và điện thoại làm việc

Được tham gia bảo hiểm và các chế độ chính sách khác theo quy định của công ty

Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi theo quy định hiện hành

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH La Force Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.