Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cứng 7.000.000 - 9.000.000/tháng tùy theo năng lực + Thưởng hoa hồng + thưởng nóng + thưởng best sale + Thưởng khác... (thử việc nhận 100% lương cứng) Được xoay ca làm việc Ký hợp đồng Fulltime, hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN.... và các chế độ phúc lợi khác theo quy định Được đào tạo nâng cao kỹ năng giao tiếp, sales, phát triển bản thân, kỹ năng mềm, mở rộng các mối quan hệ Làm việc trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp, hiện tại, được đào tạo bài bản tại công ty, tham gia các khóa đào , Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ khách hàng theo data có sẵn, gặp khách trực tiếp tại cơ sở.

Tư vấn về chương trình đào tạo các khóa học tiếng anh IELTS tại hệ thống cho học viên, khách hàng tiềm năng

xây dựng và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng

Đàm phán và ký kết hợp đồng khóa học với Học viên.

Báo cáo kết quả làm việc với Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên đã Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học hoặc đang chờ bằng.

Có laptop các nhân.

Trẻ trung , có kinh nghiệm sales, telesales trong lĩnh vực giáo dục là một lợi thế.

Năng động, khả năng hoạt ngôn tốt, yêu thích đam mê kiếm tiền

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 7 - 9 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin