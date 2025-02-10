Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA

Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương cứng 7.000.000

- 9.000.000/tháng tùy theo năng lực + Thưởng hoa hồng + thưởng nóng + thưởng best sale + Thưởng khác... (thử việc nhận 100% lương cứng) Được xoay ca làm việc Ký hợp đồng Fulltime, hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN.... và các chế độ phúc lợi khác theo quy định Được đào tạo nâng cao kỹ năng giao tiếp, sales, phát triển bản thân, kỹ năng mềm, mở rộng các mối quan hệ Làm việc trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp, hiện tại, được đào tạo bài bản tại công ty, tham gia các khóa đào , Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ khách hàng theo data có sẵn, gặp khách trực tiếp tại cơ sở.
Tư vấn về chương trình đào tạo các khóa học tiếng anh IELTS tại hệ thống cho học viên, khách hàng tiềm năng
xây dựng và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng
Đàm phán và ký kết hợp đồng khóa học với Học viên.
Báo cáo kết quả làm việc với Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên đã Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học hoặc đang chờ bằng.
Có laptop các nhân.
Trẻ trung , có kinh nghiệm sales, telesales trong lĩnh vực giáo dục là một lợi thế.
Năng động, khả năng hoạt ngôn tốt, yêu thích đam mê kiếm tiền

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 7 - 9 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 48 Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

