Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BHXH, sinh nhật, lễ Tết, teambuilding, du lịch, .. Môi trường làm việc trẻ, năng động và chuyên nghiệp. Thưởng lễ, tết, lương tháng 13, thưởng nóng, thưởng kpi,... Được thỏa sức học tập phát triển bản thân, hướng dẫn và đào tạo kỹ năng chuyên môn., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tiếp nhận data nóng từ bộ phận marketing.

Tư vấn và chốt đơn theo kịch bản có sẵn.

Thực hiện báo cáo theo yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ trong độ tuổi từ 20 - 30 tuổi

Có laptop cá nhân

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí tương đương, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Ưu tiên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, chấp nhận sinh viên mới ra trường đang chờ bằng.

Chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: Trên 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP

