Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty Cổ Phần Prime Group làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

CÓ XE ĐƯA ĐÓN TỪ ĐÀ NẴNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

+ Thiết kế các sản phẩm postcard, standee, banner, backdrop, bandroll, thư mời, tờ rơi, tờ gấp, voucher, banner;

+ Thiết kế brochure, catalogue, các vật phẩm, ấn phẩm và in ấn phẩm....

+ Thiết kế mẫu gạch.

+ Tìm hiểu xu hướng của thị trường để có phương án phát triển sản phẩm mới.

- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng ban Thiết kế