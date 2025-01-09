Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty Cổ Phần Prime Group làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Prime Group
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/02/2025
Công ty Cổ Phần Prime Group

Nhân viên thiết kế 3D

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: Cụm CN Đại Quang, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận

CÓ XE ĐƯA ĐÓN TỪ ĐÀ NẴNG
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
+ Thiết kế các sản phẩm postcard, standee, banner, backdrop, bandroll, thư mời, tờ rơi, tờ gấp, voucher, banner;
+ Thiết kế brochure, catalogue, các vật phẩm, ấn phẩm và in ấn phẩm....
+ Thiết kế mẫu gạch.
+ Tìm hiểu xu hướng của thị trường để có phương án phát triển sản phẩm mới.
- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng ban Thiết kế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
- Nam/ Nữ
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thiết kế đồ họa , Mỹ thuật, Nghệ thuật...
- Thành thạo ít nhất một trong các phần mềm thiết kế sau: Photoshop, Corel, Illustrator......

Tại Công ty Cổ Phần Prime Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Prime Group

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Prime Group

Công ty Cổ Phần Prime Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KCN Bình Xuyên, Thị trấn Hương Canh, H. Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

