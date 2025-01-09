Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty Cổ Phần Prime Group làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại Công ty Cổ Phần Prime Group
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Nam: Cụm CN Đại Quang, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận
CÓ XE ĐƯA ĐÓN TỪ ĐÀ NẴNG
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
+ Thiết kế các sản phẩm postcard, standee, banner, backdrop, bandroll, thư mời, tờ rơi, tờ gấp, voucher, banner;
+ Thiết kế brochure, catalogue, các vật phẩm, ấn phẩm và in ấn phẩm....
+ Thiết kế mẫu gạch.
+ Tìm hiểu xu hướng của thị trường để có phương án phát triển sản phẩm mới.
- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng ban Thiết kế
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
- Nam/ Nữ
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thiết kế đồ họa , Mỹ thuật, Nghệ thuật...
- Thành thạo ít nhất một trong các phần mềm thiết kế sau: Photoshop, Corel, Illustrator......
