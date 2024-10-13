Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty cổ phần dịch vụ thương mại 3AE làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 27 Minh Khai, Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Chịu trách nhiệm về mặt hình ảnh cho các thiết kế ấn phẩm marketing online và offline. Thiết kế đồ hoạ: Ấn phẩm, vật phẩm, hình ảnh phục vụ cho công tác truyền thông - Marketing (bao bì, backdrop, standee, bandroll, letter, digital banner...), đảm bảo tính nhất quán của hình ảnh thương hiệu trong tất cả các thiết kế. Đề xuất ý tưởng, xây dựng concept, chụp và chỉnh sửa hình ảnh. Tham gia các hoạt động hỗ trợ setup livestream, quay dựng video. Phối hợp với team marketing xây dựng content ảnh trên các kênh social, website. Tham gia đóng góp ý tưởng cho các dự án marketing. Thực hiện các công việc khác phù hợp yêu cầu của trưởng Bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực Thiết kế. Có kinh nghiệm trong ngành F&B là một lợi thế. Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ họa, hoặc các chuyên ngành liên quan. Sử dụng thành thạo phần mềm: Illustrator, Photoshop.. Bắt trend tốt, sáng tạo, có khả năng xây dựng nội dung, tư duy tốt. Và luôn cập nhật xu hướng của các nền tảng Digital Marketing. Chủ động, trách nhiệm, Có kỹ năng làm việc nhóm.

Tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại 3AE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + thưởng KPI Được hưởng chế độ ngày nghỉ lễ tết theo quy định. Được tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước sau khi ký hợp đồng lao động chính thức. Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của công ty. Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng do công ty chi trả. Được làm việc trong môi trường năng động và có cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại 3AE

