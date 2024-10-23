Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QK FUTURE làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Tham gia vào quá trình thiết kế nội thất cho các dự án nhà ở, văn phòng, quán cafe, showroom,... Phối hợp với kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng để đưa ra phương án thiết kế tối ưu, phù hợp với yêu cầu của khách hàng và công năng sử dụng. Lên ý tưởng, phác thảo, thiết kế 3D, bản vẽ kỹ thuật chi tiết cho các hạng mục nội thất như: phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, nhà tắm, ... Chọn lựa vật liệu, màu sắc, phong cách thiết kế phù hợp với nhu cầu và sở thích của khách hàng. Thực hiện các bản vẽ 2D, 3D, phối cảnh, render hình ảnh, video giới thiệu dự án. Tham gia tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về thiết kế nội thất. Theo dõi, giám sát quá trình thi công, đảm bảo việc thi công đúng theo bản vẽ thiết kế.

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế nội thất, Kiến trúc hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức cơ bản về kiến trúc, kỹ thuật xây dựng, vật liệu nội thất. Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Sketchup, Autocad, 3d Max. Có khả năng tư duy sáng tạo, thẩm mỹ tốt, nắm bắt xu hướng thiết kế nội thất. Kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục tốt. Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và theo nhóm.

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

