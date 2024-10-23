Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QK FUTURE làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 25 Triệu

Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QK FUTURE làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QK FUTURE
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QK FUTURE

Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QK FUTURE

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Cụm Công Nghiệp Thiệu Dương, TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tham gia vào quá trình thiết kế nội thất cho các dự án nhà ở, văn phòng, quán cafe, showroom,... Phối hợp với kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng để đưa ra phương án thiết kế tối ưu, phù hợp với yêu cầu của khách hàng và công năng sử dụng. Lên ý tưởng, phác thảo, thiết kế 3D, bản vẽ kỹ thuật chi tiết cho các hạng mục nội thất như: phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, nhà tắm, ... Chọn lựa vật liệu, màu sắc, phong cách thiết kế phù hợp với nhu cầu và sở thích của khách hàng. Thực hiện các bản vẽ 2D, 3D, phối cảnh, render hình ảnh, video giới thiệu dự án. Tham gia tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về thiết kế nội thất. Theo dõi, giám sát quá trình thi công, đảm bảo việc thi công đúng theo bản vẽ thiết kế.
Tham gia vào quá trình thiết kế nội thất cho các dự án nhà ở, văn phòng, quán cafe, showroom,...
Phối hợp với kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng để đưa ra phương án thiết kế tối ưu, phù hợp với yêu cầu của khách hàng và công năng sử dụng.
Lên ý tưởng, phác thảo, thiết kế 3D, bản vẽ kỹ thuật chi tiết cho các hạng mục nội thất như: phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, nhà tắm, ...
Chọn lựa vật liệu, màu sắc, phong cách thiết kế phù hợp với nhu cầu và sở thích của khách hàng.
Thực hiện các bản vẽ 2D, 3D, phối cảnh, render hình ảnh, video giới thiệu dự án.
Tham gia tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về thiết kế nội thất.
Theo dõi, giám sát quá trình thi công, đảm bảo việc thi công đúng theo bản vẽ thiết kế.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế nội thất, Kiến trúc hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức cơ bản về kiến trúc, kỹ thuật xây dựng, vật liệu nội thất. Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Sketchup, Autocad, 3d Max. Có khả năng tư duy sáng tạo, thẩm mỹ tốt, nắm bắt xu hướng thiết kế nội thất. Kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục tốt. Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và theo nhóm.
Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế nội thất, Kiến trúc hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kiến thức cơ bản về kiến trúc, kỹ thuật xây dựng, vật liệu nội thất.
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Sketchup, Autocad, 3d Max.
Có khả năng tư duy sáng tạo, thẩm mỹ tốt, nắm bắt xu hướng thiết kế nội thất.
Kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục tốt.
Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QK FUTURE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QK FUTURE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QK FUTURE

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QK FUTURE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô A15 - A2 KĐT&CN Hoằng Long, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

