Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation AI SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 555 Lũy Bán Bích, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp HCM, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chịu trách nhiệm thiết kế các ấn phẩm (poster, tờ rơi, standee, backdrop, bandroll, thư mời,...)

Thiết kế các ấn phẩm đồ họa: Logo, catalogue, nhận diện thương hiệu, brochure, banner ....

Thiết kế các social media facebook, hình ảnh chạy ads, thumb SEO, thumb YTB.

Hỗ trợ Video Editor thiết kế frame video

Chỉnh sửa ảnh cho các sự kiện của thương hiệu, sự kiện nội bộ của công ty.

Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý;

Thiết kế Mascot 3D, sử dụng 3D hỗ trợ cho ấn phẩm công ty

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm trở lên

Thành thạo các phần mềm thiết kế: Photoshop, Ai, Canva,...

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học - Nhanh nhẹn, hoạt bát, nắm bắt xu hướng nhanh, thích sáng tạo.

Chịu được áp lực công việc, nhanh nhẹn, trung thực và có tinh thần học hỏi.

Tại AI SMILE Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

12 ngày phép 1 năm.

Du lịch định kỳ, tham gia các sự kiện của công ty.

Review lương theo hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AI SMILE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.