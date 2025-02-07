Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG SÀI GÒN

Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG SÀI GÒN

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 208 Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, TPHCM, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý, sắp xếp hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo hàng hóa được bảo quản tốt, tránh hư hỏng, thất thoát.
Nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho, xuất kho. Đảm bảo chính xác về số lượng và chất lượng hàng hóa.
Thực hiện các thủ tục nhập xuất kho theo quy định của công ty. Cập nhật chính xác thông tin hàng hóa vào hệ thống quản lý kho.
Kiểm kê hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu. Báo cáo tình trạng hàng hóa, tồn kho cho quản lý.
Vệ sinh, bảo quản kho sạch sẽ, ngăn nắp, đảm bảo an toàn PCCC.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm làm việc trong kho từ 1 năm.
Nắm vững các nghiệp vụ quản lý kho.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Sử dụng thành thạo phần mềm Excel cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN).
Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG SÀI GÒN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 208 Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

