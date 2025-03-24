Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MA VI NA làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 5 cụm CN Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho

Quản lý, giám sát và điều phối hoạt động xuất nhập kho hàng hóa.

Điều phối xe giao hàng

Kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hóa khi nhập kho và xuất kho.

Nhập liệu, cập nhật thông tin hàng hóa vào hệ thống quản lý kho.

Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động kiểm kê hàng hóa định kỳ.

Quản lý và kiểm soát tồn kho, đảm bảo hàng hóa luôn đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh.

Báo cáo tình hình tồn kho, xuất nhập kho cho cấp quản lý.

Đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu hóa hoạt động quản lý kho.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hoạt động xuất nhập kho diễn ra thông suốt.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Logistics hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý kho.

Nắm vững các nghiệp vụ xuất nhập kho, quản lý tồn kho.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MA VI NA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 14tr-16tr (Thỏa thuận khi phỏng vấn)

Phụ cấp ăn trưa,

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Nghỉ lễ tết, thưởng lễ tết theo quy định

Môi trường làm việc năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển

