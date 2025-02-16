Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty CP XNK Tiên Phong VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty CP XNK Tiên Phong VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty CP XNK Tiên Phong VN
Ngày đăng tuyển: 16/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công ty CP XNK Tiên Phong VN

Nhân viên thủ kho

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty CP XNK Tiên Phong VN

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 839 Đường tỉnh 72, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xuất nhập hàng hoá
Bốc dỡ hàng
Kiểm đếm số kiện hàng
Điện thoại liên hệ cho khách trả hàng
Đặt book app, gọi xe chở hàng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 24-32
Nhiệt tình, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm với công việc
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm

Tại Công ty CP XNK Tiên Phong VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm: 8tr-10tr + phụ cấp ăn trưa 30k/ ngày công
Môi trường làm việc năng động, hòa đồng
Được đào tạo, hướng dẫn chi tiết công việc
Chủ nhật trả hàng + 150% ngày công
Địa chỉ làm việc: An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP XNK Tiên Phong VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP XNK Tiên Phong VN

Công ty CP XNK Tiên Phong VN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, số 33 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-thu-kho-thu-nhap-8-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job300771
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Tuyển Nhân viên thủ kho HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company
Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Long An Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MÀI HẢI DƯƠNG (TỈNH HẢI DƯƠNG)
Tuyển Nhân viên thủ kho CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MÀI HẢI DƯƠNG (TỈNH HẢI DƯƠNG) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MÀI HẢI DƯƠNG (TỈNH HẢI DƯƠNG)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Tuyển Nhân viên thủ kho Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Hạn nộp: 11/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 20 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Hạn nộp: 25/09/2025
Bình Dương Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 23/09/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Hà Nội Thái Bình Ninh Bình Đồng Nai Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Bình Định Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Tuyển Nhân viên thủ kho HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company
Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Long An Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MÀI HẢI DƯƠNG (TỈNH HẢI DƯƠNG)
Tuyển Nhân viên thủ kho CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MÀI HẢI DƯƠNG (TỈNH HẢI DƯƠNG) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MÀI HẢI DƯƠNG (TỈNH HẢI DƯƠNG)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Tuyển Nhân viên thủ kho Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Hạn nộp: 11/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ DGP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ DGP
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CONTAINER HÒA PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CONTAINER HÒA PHÁT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty cổ phần Lux Decor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu Công ty cổ phần Lux Decor Việt Nam
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho HÃNG THIẾT BỊ GIA DỤNG KOCHER - CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu HÃNG THIẾT BỊ GIA DỤNG KOCHER - CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO VIỆT NAM
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN MANGO HELLO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MANGO HELLO VIỆT NAM
6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty TNHH TM Khải Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu Công Ty TNHH TM Khải Nguyên
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 14 Triệu Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
6 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC CÁO BẠC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC CÁO BẠC
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho SPN Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu SPN Telecom
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company
7.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần Vstar Pharma làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Vstar Pharma
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH NC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH NC
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN MANGO HELLO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MANGO HELLO VIỆT NAM
Trên 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thủ kho NGÂN HÀNG TNHH INDOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG TNHH INDOVINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Cơ khí Chính xác và Tự động hóa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Cơ khí Chính xác và Tự động hóa Việt Nam
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm