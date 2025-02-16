Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty CP XNK Tiên Phong VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty CP XNK Tiên Phong VN
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 839 Đường tỉnh 72, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Xuất nhập hàng hoá
Bốc dỡ hàng
Kiểm đếm số kiện hàng
Điện thoại liên hệ cho khách trả hàng
Đặt book app, gọi xe chở hàng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam tuổi từ 24-32
Nhiệt tình, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm với công việc
Tại Công ty CP XNK Tiên Phong VN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập bao gồm: 8tr-10tr + phụ cấp ăn trưa 30k/ ngày công
Môi trường làm việc năng động, hòa đồng
Được đào tạo, hướng dẫn chi tiết công việc
Chủ nhật trả hàng + 150% ngày công
Địa chỉ làm việc: An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP XNK Tiên Phong VN
