Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty CP XNK Tiên Phong VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 839 Đường tỉnh 72, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xuất nhập hàng hoá

Bốc dỡ hàng

Kiểm đếm số kiện hàng

Điện thoại liên hệ cho khách trả hàng

Đặt book app, gọi xe chở hàng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 24-32

Nhiệt tình, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm với công việc

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm

Tại Công ty CP XNK Tiên Phong VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm: 8tr-10tr + phụ cấp ăn trưa 30k/ ngày công

Môi trường làm việc năng động, hòa đồng

Được đào tạo, hướng dẫn chi tiết công việc

Chủ nhật trả hàng + 150% ngày công

Địa chỉ làm việc: An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP XNK Tiên Phong VN

