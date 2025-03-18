Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ Phần Ameriver Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty Cổ Phần Ameriver Việt Nam
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 62 Thâm Tâm, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Nhận thuốc từ nhà cung cấp hoặc từ bộ phận giao nhận.
Nhập, xuất và bảo quản thuốc theo quy trình.
Bố trí sắp xếp hóa trong kho, lau dọn kho ngày.
Kiểm kê kho tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu của Quản lý.
Thực hiện các công việc ban lãnh đạo yêu cầu và công việc khác khi có phát sinh.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực, có sức khỏe tốt.
Độ tuổi từ 20 - 40 tuổi.
Tại Công ty Cổ Phần Ameriver Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập: từ 7-10 triệu.
Công ty đào tạo bài bản, thường xuyên về chuyên môn và kỹ năng cho toàn bộ nhân viên.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Chế độ BHXH, sinh nhật, du lịch, hiếu hỷ, thưởng lễ Tết, lương tháng 13.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Ameriver Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
