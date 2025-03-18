Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ Phần Ameriver Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 62 Thâm Tâm, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Nhận thuốc từ nhà cung cấp hoặc từ bộ phận giao nhận.

Nhập, xuất và bảo quản thuốc theo quy trình.

Bố trí sắp xếp hóa trong kho, lau dọn kho ngày.

Kiểm kê kho tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu của Quản lý.

Thực hiện các công việc ban lãnh đạo yêu cầu và công việc khác khi có phát sinh.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực, có sức khỏe tốt.

Độ tuổi từ 20 - 40 tuổi.

Tại Công ty Cổ Phần Ameriver Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: từ 7-10 triệu.

Công ty đào tạo bài bản, thường xuyên về chuyên môn và kỹ năng cho toàn bộ nhân viên.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Chế độ BHXH, sinh nhật, du lịch, hiếu hỷ, thưởng lễ Tết, lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Ameriver Việt Nam

