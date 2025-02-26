Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Thương mại SIV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho

- Nhập kho

+ Phối hợp với nhân viên kho, bên giao hàng, kiểm đếm đúng số lượng hàng hóa nhập kho và lưu chứng từ, lập phiếu nhập kho hoặc vào sổ ghi chép

+ Phân loại, sắp xếp đóng gói sản phẩm, in mã, dán tem & sắp xếp sản phẩm lên giá kệ

- Xuất kho

+ Đảm bảo việc xuất hàng, đóng hàng được thực hiện đúng tiến độ, số lượng, chủng loại.

+ Tương tác với các bộ phận liên quan của các Chi nhánh về công tác xuất nhập hàng, đảm bảo tối ưu quy trình xuất nhập hàng.

+ Chứng từ: Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ Nhập – Xuất hàng hóa (Hợp đồng, hóa đơn mua hàng, phiếu xuất kho...)

- Sắp xếp và bảo quản hàng hóa trong kho

+ Tổ chức sắp xếp hàng hóa trong kho đảm bảo khoa học (phân theo nhóm hàng, tính chất của từng mặt hàng..) dễ tìm, dễ kiểm, đảm bảo tính thẩm mỹ.

+ Báo cáo kịp thời tình hình hàng hóa trong kho: số lượng tồn kho, hư hỏng, kém chất lượng, cận date.

+ Định kỳ hàng tháng thực hiện việc kiểm kê hàng hóa, vật tư trong kho

+ Lập biên bản kiểm kê hàng hóa và biên bản đề xuất xử lý khi phát hiện có sự chênh lệch giữa số liệu trên sổ sách so với con số thực tế và báo cáo ngay cho cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Nam, nữ có sức khoẻ tốt

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

- Tin học văn phòng, thành thạo Word, Excel

- Cẩn thận, trung thực, chăm chỉ, nhiệt tình, có tinh thần cầu thị trong công việc

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, hòa đồng với đồng nghiệp

Kinh nghiệm làm việc - Ưu tiên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại Công ty TNHH Thương mại SIV Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 triệu đến 14 triệu: Lương cứng + phụ cấp + Thưởng KPI. Được trang bị đầy đủ các trang thiết bị làm việc.

Xét tăng lương hằng năm.

Chế độ Phép năm, BHXH, BHYT, BHTN,... đầy đủ theo Luật LĐ

Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp.

Tham gia các hoạt động công ty như Liên hoan, Teambuilding, YEP hàng năm...

Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 7 (8h30-17h00). (Chủ nhật trực kho xoay ca linh hoạt + nghỉ bù)

Cách Thức Ứng Tuyển

