Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI

Nhân viên thủ kho

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 26, phố Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện xuất/ nhập hàng hóa theo đúng quy trình.
Thực hiện kiểm kê hàng hóa đột xuất hoặc định kỳ
Sắp xếp hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn sơ đồ kho
Theo dõi lượng xuất nhập tồn đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu để báo cáo mua hàng kịp thời
Kiểm kê và lập báo cáo kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất.
Làm rõ nguyên nhân chênh lệch số liệu thực tế với phần mềm và xử lý kịp thời theo quy định
Phối hợp với các phòng ban và thực hiện các công việc được yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên: Nam (từ 22-35 tuổi)
Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương ứng hoặc liên quan. Có Bằng Trung cấp/CĐ/ĐH hoặc QL kho hoặc các ngành nghề nghiệp vụ liên quan.
Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tính chủ động, nguyên tắc và kỷ luật.
Ưu tiên đã từng làm về kho hàng hóa TMĐT, hiểu về nguyên tắc xuất – nhập hàng hóa.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 9- 12tr: Lương cứng thỏa thuận + Phụ cấp ăn trưa + KPI
Thử việc sau 2 tháng. Đóng BHXH sau thời gian thử việc
Thời gian làm việc từ 8h00- 17h00 ( nghỉ trưa 1h). Nghỉ 2 chiều thứ 7 và các ngày chủ nhật trong tháng.
Thời gian làm việc từ 8h00- 17h00 ( nghỉ trưa 1h).
Thưởng Lễ, tết, ốm đau, hiếu, hỉ, lương tháng thứ 13, thưởng theo hiệu quả kinh doanh.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 10, đường 800A, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

