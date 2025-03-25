Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 26, phố Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện xuất/ nhập hàng hóa theo đúng quy trình.

Thực hiện kiểm kê hàng hóa đột xuất hoặc định kỳ

Sắp xếp hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn sơ đồ kho

Theo dõi lượng xuất nhập tồn đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu để báo cáo mua hàng kịp thời

Kiểm kê và lập báo cáo kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất.

Làm rõ nguyên nhân chênh lệch số liệu thực tế với phần mềm và xử lý kịp thời theo quy định

Phối hợp với các phòng ban và thực hiện các công việc được yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên: Nam (từ 22-35 tuổi)

Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương ứng hoặc liên quan. Có Bằng Trung cấp/CĐ/ĐH hoặc QL kho hoặc các ngành nghề nghiệp vụ liên quan.

Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tính chủ động, nguyên tắc và kỷ luật.

Ưu tiên đã từng làm về kho hàng hóa TMĐT, hiểu về nguyên tắc xuất – nhập hàng hóa.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 9- 12tr: Lương cứng thỏa thuận + Phụ cấp ăn trưa + KPI

Thử việc sau 2 tháng. Đóng BHXH sau thời gian thử việc

Thời gian làm việc từ 8h00- 17h00 ( nghỉ trưa 1h). Nghỉ 2 chiều thứ 7 và các ngày chủ nhật trong tháng.

Thưởng Lễ, tết, ốm đau, hiếu, hỉ, lương tháng thứ 13, thưởng theo hiệu quả kinh doanh.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI

