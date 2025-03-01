Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Tôn Hòa Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Tôn Hòa Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH Tôn Hòa Phát
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công ty TNHH Tôn Hòa Phát

Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty TNHH Tôn Hòa Phát

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Văn Phòng Tòa nhà Hòa Phát, Tầng 6, 39 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội., Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Quản lý, kiểm tra, giám sát toàn bộ thành phẩm tôn cuộn từ khi nhập đến khi xuất ra khỏi các kho. Đảm bảo số lượng, chất lượng và quy cách.
Quản lý các phụ kho thành phẩm.
Trực tiếp quản lý và chỉ đạo việc sắp xếp lượng hàng tồn kho về số lượng và chất lượng.
Biên bản sản lượng của các phân xưởng. Thực hiện công tác nhập kho, kiểm soát thực tế và sắp xếp thành phẩm vào các vị trí đã quy định.
Thực hiện công việc xuất bán hàng tuân thủ theo đúng quy trình và quy định của C.ty.
Phục vụ tốt việc điều phối xuất hàng cho khách hàng đảm bảo hiệu quả, chất lượng và an toàn.
Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất bán trước khi ra khỏi Nhà máy: Số lượng, chất lượng, chủng loại …
Hàng ngày cập nhật số liệu nhập xuất trên hệ thống đúng giờ quy định để làm cơ sở báo cáo nhập xuất tồn cho lãnh đạo và các bộ phận.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có khó khăn vướng mắc thì phải báo cáo ngay với TBP.
Thực hiện tốt các Nội qui, qui định về 5S, ATLĐ, PCCN, ATGT …
Quản lý các thiết bị, dụng cụ, đồ dùng được giao, khi phát hiện sự cố mất an toàn phải báo ngay cho Trưởng phó bộ phận.
Không được tiết lộ thông tin về hàng hóa cũng như công nghệ cho những người không có trách nhiệm.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam độ tuổi 22-35
Tốt nghiệp TC trở lên chuyên ngành Kinh tế hoặc Kế toán Doanh nghiệp

Tại Công ty TNHH Tôn Hòa Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ ăn trưa miễn phí;
- Thưởng các dịp lễ Tết;
- Tham gia Bảo hiểm theo quy định;
- Được hưởng các chế độ tháng lương thứ 13 vào cuối năm Dương lịch, chế độ thưởng tết Nguyên Đán …;
- Các chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong năm;
- Công ty liên tục tổ chức các hoạt động văn hóa Thể thao cho toàn thể CBCNV, tổ chức cho CBCNV đi thăm quan, nghỉ mát hàng năm…;
- Các chế độ đãi ngộ, phúc lợi thuộc Tập đoàn Hòa Phát

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tôn Hòa Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tôn Hòa Phát

Công ty TNHH Tôn Hòa Phát

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Đường E1, Khu E, KCN Phố Nối A, Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên

