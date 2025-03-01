Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Tôn Hòa Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Quản lý, kiểm tra, giám sát toàn bộ thành phẩm tôn cuộn từ khi nhập đến khi xuất ra khỏi các kho. Đảm bảo số lượng, chất lượng và quy cách.

Quản lý các phụ kho thành phẩm.

Trực tiếp quản lý và chỉ đạo việc sắp xếp lượng hàng tồn kho về số lượng và chất lượng.

Biên bản sản lượng của các phân xưởng. Thực hiện công tác nhập kho, kiểm soát thực tế và sắp xếp thành phẩm vào các vị trí đã quy định.

Thực hiện công việc xuất bán hàng tuân thủ theo đúng quy trình và quy định của C.ty.

Phục vụ tốt việc điều phối xuất hàng cho khách hàng đảm bảo hiệu quả, chất lượng và an toàn.

Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất bán trước khi ra khỏi Nhà máy: Số lượng, chất lượng, chủng loại …

Hàng ngày cập nhật số liệu nhập xuất trên hệ thống đúng giờ quy định để làm cơ sở báo cáo nhập xuất tồn cho lãnh đạo và các bộ phận.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có khó khăn vướng mắc thì phải báo cáo ngay với TBP.

Thực hiện tốt các Nội qui, qui định về 5S, ATLĐ, PCCN, ATGT …

Quản lý các thiết bị, dụng cụ, đồ dùng được giao, khi phát hiện sự cố mất an toàn phải báo ngay cho Trưởng phó bộ phận.

Không được tiết lộ thông tin về hàng hóa cũng như công nghệ cho những người không có trách nhiệm.