Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Đầu tư MAMSELL Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Nhập xuất kho và kiểm kê:

Tiếp nhận và kiểm kê linh phụ kiện mới được giao từ quản lý

Ghi nhận thông tin về số lượng, chất lượng và trạng thái của linh phụ kiện

Bàn giao linh phụ kiện theo phiếu đề xuất từ quản lý

Phân loại và lưu trữ:

Phân loại linh phụ kiện theo loại, kích thước và tính chất

Lưu trữ linh phụ kiện một cách khoa học, dễ dàng tìm kiếm và sử dụng

Bảo quản:

Thực hiện việc sắp xếp và bảo quản linh phụ kiện khoa học đảm bảo tránh hư hỏng

Ghi nhận thông tin việc nhập xuất tồn hàng ngày, tuần, tháng

Xử lý đơn hàng:

Tiếp nhận và xử lý đơn mua linh phụ kiện, đóng gói hàng và giao đơn vị vận chuyển