Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Đầu tư MAMSELL Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty TNHH Đầu tư MAMSELL Quốc Tế
- Hà Nội: Số 36 cầu Bươu Kiến Hưng, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Nhập xuất kho và kiểm kê:
Tiếp nhận và kiểm kê linh phụ kiện mới được giao từ quản lý
Ghi nhận thông tin về số lượng, chất lượng và trạng thái của linh phụ kiện
Bàn giao linh phụ kiện theo phiếu đề xuất từ quản lý
Phân loại và lưu trữ:
Phân loại linh phụ kiện theo loại, kích thước và tính chất
Lưu trữ linh phụ kiện một cách khoa học, dễ dàng tìm kiếm và sử dụng
Bảo quản:
Thực hiện việc sắp xếp và bảo quản linh phụ kiện khoa học đảm bảo tránh hư hỏng
Ghi nhận thông tin việc nhập xuất tồn hàng ngày, tuần, tháng
Xử lý đơn hàng:
Tiếp nhận và xử lý đơn mua linh phụ kiện, đóng gói hàng và giao đơn vị vận chuyển
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Thành thạo tin học văn phòng
Cẩn thận, chăm chỉ, không ngại khó,
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Tại Công ty TNHH Đầu tư MAMSELL Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì
Đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định
Du lịch nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư MAMSELL Quốc Tế
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI