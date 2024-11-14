Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH UNIVERSCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 26 đường số 1, KDC Cityland, Phường Tân Phú, Quận 7

Thực hiện tìm kiếm và đánh giá các nhà cung cấp hàng hóa, nguyên vật liệu mới cho nhà hàng theo tiêu chuẩn: giá tốt - chất lượng hàng hóa đảm bảo - thời gian giao hàng nhanh - có dịch vụ sau giao hàng,... Lập ra list danh sách các nhà cung cấp tiềm năng, đáp ứng được yêu cầu hàng hóa cần thu mua - Trình hồ sơ về các thông tin liên quan đến nhà cung cấp để quản lý nhà hàng xem xét và phê duyệt

Lưu hồ sơ đánh giá nhà cung cấp theo quy định. Thường xuyên theo dõi để đánh giá, cập nhật nhà cung cấp đạt chuẩn theo yêu cầu. Định kỳ theo quy định phối hợp với Kho tiến hành khảo sát giá các mặt hàng thường xuyên biến động về giá; lập báo cáo chi tiết trình quản lý

Chủ động liên lạc với nhà cung cấp liên quan để cập nhật đúng và đủ tình hình biến động giá của hàng hóa so với giá thị trường.

Nhận phiếu yêu cầu mua hàng từ các bộ phận có liên quan trong nhà hàng; phân tích, xác định rõ yêu cầu và nhu cầu thu mua, gồm: chủng loại, số lượng, màu sắc, kích thước và các thông số kỹ thuật khác để lập kế hoạch thu mua và lên đơn hàng

Liên lạc với nhà cung cấp để đặt các loại hàng hóa như rau, hải sản, thịt,...; làm đề nghị tạm ứng mua hàng. Theo dõi quá trình giao nhận hàng của nhà cung cấp cho các bộ phận có liên quan trong nhà hàng; kiểm tra chất lượng, số lượng, chỉ tiêu hàng so với yêu cầu

Thông báo cho người phục trách ngay lập tức nếu có sự thiếu hụt về số lượng, chất lượng hàng hóa được giao. Nhận các chứng từ giao hàng từ nhân viên giao hàng và chuyển cho kế toán mua hàng

Gửi thông tin nhập hàng đến các bộ phận liên quan để thực hiện tiến trình tiếp nhận hàng theo quy định. Định kỳ hàng tháng phối hợp với các bộ phận sử dụng hàng hóa đánh giá các nhà cung cấp; lập hồ sơ theo dõi việc đặt hàng, mua hàng từ các nhà cung cấp; báo cáo cho cấp trên nếu xảy ra vấn đề phát sinh hay những thay đổi thích hợp.

Trực tiếp đi mua các mặt hàng ngoài khi không tìm được nhà cung cấp phù hợp hoặc nhà cung ứng không giao hàng.

Hàng tuần làm báo cáo các mặt hàng cần phải mua ngoài trình cấp trên. Đề xuất hướng giải quyết liên quan giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả công việc

Tiếng trung trình độ tương đương HSK4-5 trở lên

Thời gian làm việc: 1 ngày 8 tiếng

Chịu được áp lực cao trong công việc

Năng động, không ngại di chuyển

Có kinh nghiệm thu mua ngành F&B 2 năm trở lên

Mức lương: thương lượng (15 triệu trở lên)

Thử việc 2 tháng nhận lương 85%, tạm khấu trừ thuế TNCN 10%.

Thưởng lương tháng 13

Teambuilding 1 lần/năm

Review lương 6 tháng/lần

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Lộ trình thăng tiến cụ thể, rõ ràng.

