Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Địa Ốc Thành Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Địa Ốc Thành Phát
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công Ty TNHH Địa Ốc Thành Phát

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại Công Ty TNHH Địa Ốc Thành Phát

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 41 Hồ Bá Kiện, phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Tiếp nhận vấn đề cần hỗ trợ của khách hàng qua kênh Call
Ghi nhận khiếu nại từ khách hàng & phụ trách xử lý theo đúng quy trình đã được đề ra
Sử dụng linh hoạt các công cụ & phối hợp với các phòng ban để giải quyết các vấn đề một cách kịp thời & chuyên nghiệp
Phản hồi kết quả cho khách qua Email hoặc OB Call khi cần thiết
Thực hiện các yêu cầu công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên
Giao tiếp tốt, có khả năng xử lý tình huống
Tuổi từ: 18 – 30 tuổi
Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Địa Ốc Thành Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, nâng cao kỹ năng sale và cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn một cách rõ ràng, minh bạch
Ký hợp đồng đầy đủ và tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà Nước
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động, giúp đỡ nhau trong công việc
Có khả năng thăng tiến dành cho những nhân viên có năng lực
Thưởng các ngày lễ Tết, sinh nhật, cưới…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Địa Ốc Thành Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Địa Ốc Thành Phát

Công Ty TNHH Địa Ốc Thành Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 41 Đường Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

