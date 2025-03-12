Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Địa Ốc Thành Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 41 Hồ Bá Kiện, phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 10

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Tiếp nhận vấn đề cần hỗ trợ của khách hàng qua kênh Call

Ghi nhận khiếu nại từ khách hàng & phụ trách xử lý theo đúng quy trình đã được đề ra

Sử dụng linh hoạt các công cụ & phối hợp với các phòng ban để giải quyết các vấn đề một cách kịp thời & chuyên nghiệp

Phản hồi kết quả cho khách qua Email hoặc OB Call khi cần thiết

Thực hiện các yêu cầu công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp THPT trở lên

Giao tiếp tốt, có khả năng xử lý tình huống

Tuổi từ: 18 – 30 tuổi

Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Địa Ốc Thành Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, nâng cao kỹ năng sale và cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn một cách rõ ràng, minh bạch

Ký hợp đồng đầy đủ và tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà Nước

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động, giúp đỡ nhau trong công việc

Có khả năng thăng tiến dành cho những nhân viên có năng lực

Thưởng các ngày lễ Tết, sinh nhật, cưới…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Địa Ốc Thành Phát

