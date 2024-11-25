Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CON CÁO VÀ CHÙM NHO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CON CÁO VÀ CHÙM NHO
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CON CÁO VÀ CHÙM NHO

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Thời gian làm việc T2 - T7 (Nghỉ Chủ Nhật)
Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch của công ty tới các Khách hàng đến tham dự sự kiện tại văn phòng Công ty.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để hoàn thành các công việc liên quan đến tư vấn, hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho khách hàng và các dịch vụ sau bán hàng, hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng.
Kết hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng và Marketing để khai thác khách hàng tiềm năng; thực hiện các kế hoạch quảng bá, giới thiệu Dịch vụ.
Tự phát triển đa dạng nguồn khách hàng ngoài nguồn khách hàng công ty cung cấp.
Tìm hiểu, thu thập thông tin, nhu cầu của khách hàng/ thị trường, khảo sát ý kiến khách hàng về hệ thống sản phẩm (chất lượng, dịch vụ, giá cả...).
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng;
Và các nhiệm vụ khác để gia tăng doanh số và các công việc theo phân công của QL.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Nắm vững kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó
Có kỹ năng giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn.
Ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, bán hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CON CÁO VÀ CHÙM NHO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Cơ hội được đào tạo, phát triển bản thân và thăng tiến trong nghề nghiệp.
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CON CÁO VÀ CHÙM NHO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CON CÁO VÀ CHÙM NHO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, tòa nhà Capital Place, 29 phố Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội Nguồn: https://www.tratencongty.com/company/3fb1b634-cong-ty-co-phan-truyen-thong-con-cao-va-chum-nho/#ixzz8aBy89Qmf

