Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Thế giới Xe Tải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu

Mức lương 10 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 466 Quốc Lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

- Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng.

- Lên kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao.

- Giới thiệu tư vấn, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm của Công ty.

- Quản lý, theo dõi hợp đồng.

- Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau ký hợp đồng.

- Tham gia nghiên cứu thị trường, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng.

- Giới thiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh công ty/ sản phẩm dịch vụ đến khách hàng một cách đầy đủ và chuyên nghiệp

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ: Tuổi từ 20 đến 35

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành ô tô, Marketing, quản trị kinh doanh.., không yêu cầu kinh nghiệm (có kinh nghiệm là lợi thế)

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

- Trung thực, nhiệt tình và quyết liệt trong công việc, bảo mật thông tin.

- Có tinh thần cầu tiến, đam mê với công việc kinh doanh.

Tại Công ty TNHH Thế giới Xe Tải Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng tùy năng lực: Lương cứng + Hoa hồng bán xe + Hoa hồng bảo hiểm + Hoa hồng ngân hàng. Thu nhập từ 10-40 triệu trở lên

- Phụ cấp cơm trưa, đồng phục.

- Tham gia BHXH theo quy định của Nhà nước và Công ty.

- Thường xuyên tham gia chương trình đào tạo của công ty để nâng cao chuyên môn.

- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định (BHXH, BHYT, HĐLĐ..)

- Chế độ thưởng tháng 13.

- Được tham gia các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn.

- Cơ hội làm môi trường chuyên nghiệp thu nhập cao > dễ thăng tiến. Ưu tiên có năng lực môi trường hòa thuận tôn trọng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thế giới Xe Tải

