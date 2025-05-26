Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH TM&DV Thiên sứ Sắc đẹp - Amoon Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH TM&DV Thiên sứ Sắc đẹp - Amoon Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty TNHH TM&DV Thiên sứ Sắc đẹp - Amoon Group
Ngày đăng tuyển: 26/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2025
Công ty TNHH TM&DV Thiên sứ Sắc đẹp - Amoon Group

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty TNHH TM&DV Thiên sứ Sắc đẹp - Amoon Group

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 35

- 37 Đường số 4, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tiếp đón, hướng dẫn, chăm sóc khách hàng
Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ
Duy trì mối quan hệ với khách hàng, phát triển nguồn khách hàng mới
Truyền thông, quảng vá thương hiệu về sản phẩm và hình ảnh Công ty
Thực hiện các công việc khác

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên các ngành QTKD, kinh tế, thương mại
Kinh nghiệm 6 tháng trở lên lĩnh vực sales/ CSKH, ưu tiên có kinh nghiệm lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp
Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, thuyết phục khách hàng tốt
Xử lý tốt vấn đề phát sinh mang lại sự hài lòng cho khách hàng
Chịu được áp lực công việc, có thể làm xoay ca

Tại Công ty TNHH TM&DV Thiên sứ Sắc đẹp - Amoon Group Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH, nghỉ phép, lễ, tết theo quy định
Du lịch hàng năm, tăng lương theo thâm niên và năng lực
Được hưởng chính sách ưu đãi khi sử dụng dịch vụ/ sản phẩm
Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, đồng nghiệp hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM&DV Thiên sứ Sắc đẹp - Amoon Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM&DV Thiên sứ Sắc đẹp - Amoon Group

Công ty TNHH TM&DV Thiên sứ Sắc đẹp - Amoon Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 2 , đường 7C, Khu An Phú, Quận 2, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

