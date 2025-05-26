Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH TM&DV Thiên sứ Sắc đẹp - Amoon Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 35 - 37 Đường số 4, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tiếp đón, hướng dẫn, chăm sóc khách hàng

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ

Duy trì mối quan hệ với khách hàng, phát triển nguồn khách hàng mới

Truyền thông, quảng vá thương hiệu về sản phẩm và hình ảnh Công ty

Thực hiện các công việc khác

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên các ngành QTKD, kinh tế, thương mại

Kinh nghiệm 6 tháng trở lên lĩnh vực sales/ CSKH, ưu tiên có kinh nghiệm lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp

Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, thuyết phục khách hàng tốt

Xử lý tốt vấn đề phát sinh mang lại sự hài lòng cho khách hàng

Chịu được áp lực công việc, có thể làm xoay ca

Tại Công ty TNHH TM&DV Thiên sứ Sắc đẹp - Amoon Group Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH, nghỉ phép, lễ, tết theo quy định

Du lịch hàng năm, tăng lương theo thâm niên và năng lực

Được hưởng chính sách ưu đãi khi sử dụng dịch vụ/ sản phẩm

Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, đồng nghiệp hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM&DV Thiên sứ Sắc đẹp - Amoon Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin