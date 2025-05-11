Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH POLOMANOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH POLOMANOR
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 131/100B Đường 26/3, P.Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Ghi nhận và phản hồi các góp ý từ khách hàng đến các bộ phận liên quan
- Đảm bảo chỉ số hài lòng khách hàng và chất lượng dịch vụ
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm, gắn bó lâu dài
Tại CÔNG TY TNHH POLOMANOR Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 7.000.000đ - 10.000.000đ (tuỳ năng lực) + thưởng KPIs
- Off 3 ngày / tháng (không off được cộng lương)
- Review lương theo kỳ (tùy theo năng lực nhân sự)
- Làm lễ x2 lương, thưởng tết, Yep hằng năm,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH POLOMANOR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
