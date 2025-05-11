Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH POLOMANOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 131/100B Đường 26/3, P.Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Ghi nhận và phản hồi các góp ý từ khách hàng đến các bộ phận liên quan

- Đảm bảo chỉ số hài lòng khách hàng và chất lượng dịch vụ

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm, gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH POLOMANOR Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 7.000.000đ - 10.000.000đ (tuỳ năng lực) + thưởng KPIs

- Off 3 ngày / tháng (không off được cộng lương)

- Review lương theo kỳ (tùy theo năng lực nhân sự)

- Làm lễ x2 lương, thưởng tết, Yep hằng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH POLOMANOR

