Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thu nhập 8 - 18 triệu (Lương căn bản + Hoa Hồng + Thưởng) Data + Data nguồn - > có sẵn Được đảm bảo đầy đủ chế độ phúc lợi (Đóng đầy đủ BHYT, BHXH, thưởng lễ Tết, LT13, ngày nghỉ phép,...) Được training, đào tạo bài bản trước khi bắt đầu công việc Lộ trình thăng tiến rõ ràng ( Xét review lương, xét thăng tiến định kỳ,...) Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên Lãi suất cực ưu đãi dễ chốt KH Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tư vấn, chăm sóc DATA CÓ SẴN của công ty. Không cần kiếm Khách hàng.

DATA CÓ SẴN

Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng qua Điện Thoại công ty.

Hướng dẫn, tiếp nhận và quản lý hồ sơ khách hàng trước và sau khi giải ngân.

Sẽ được đào tạo thêm trong quá trình làm việc.

Thu thập thông tin và đóng góp của khách hàng

Làm việc tại Văn phòng, không phải đi thị trường: Toà nhà Pico Plaza, số 20 Cộng Hòa, Phường 12, HCM

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 20-35

Không kinh nghiệm được đào tạo. Ưu tiên có kinh nghiệm vị trí tương đương ngành tài chính hoặc tư vấn bán hàng/ CSKH/ Kinh doanh các ngành nghề khác.

Có tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, cẩn thận và nhanh nhẹn.

Có khả năng thích nghi nhanh chóng với các công cụ hỗ trợ cho công việc chuyên môn.

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 10 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin