Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Bắc Ninh - Hải Phòng - Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến tuyển dụng như tạo nguồn, phỏng vấn, ký kết hợp đồng...;

- Tìm kiếm và phát triển thêm nguồn ứng viên đáp ứng nhu cầu của công ty, đặc biệt nhóm lao động trực tiếp (Direct);

- Thực hiện các báo cáo, số liệu tuyển dụng liên quan, đồng thời phân tích và đánh giá tình hình tuyển dụng thông qua các báo cáo, số liệu;

- Tham mưu, tư vấn các chính sách nhân sự để thu hút nguồn ứng viên; tăng được thương hiệu tuyển dụng cho khu vực mình phụ trách;

- Trực tiếp tham gia vào việc xử lý các vấn đề, sự vụ liên quan đến nhân sự của khu vực mình phụ trách: quan hệ lao động, lương thưởng, phúc lợi và các quy trình nhân sự khác;

- Các công việc khác liên quan theo yêu cầu của quản lý trực tiếp;

- Có thể đi công tác nội tỉnh hoặc tỉnh lân cận (không thường xuyên).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các khối ngành Kinh tế, QTKD, Quản trị nhân lực,... và các khối ngành có liên quan;

- Kinh nghiệm từ 6 tháng đến 1 năm làm tuyển dụng, nhân sự tổng hợp;

- Tư duy tạo nguồn tốt, đặc biệt là tuyển mass, cầu thị, chăm chỉ và có khả năng làm việc với số, dữ liệu;

- Có tư duy về dịch vụ khi làm Nhân sự, tuyển dụng;

- Giao tiếp tốt, trách nhiệm, quyết liệt và chịu được áp lực công việc;

- Có thể di chuyển đi công tác;

- Định hướng phát triển theo hướng Tuyển dụng/HRBP.

Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Loại hình công việc: Toàn thời gian

Mục lương: 10.000.000₫ - 13.000.000₫ một tháng

Chế độ khác theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company

