Tuyển Nhân Viên Vận Hành Máy thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
- Bình Dương: Cụm công nghiệp dốc 47, khu phố Long Khánh 2, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Long Thành
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Vận hành và giám sát máy đùn nhựa trong quá trình sản xuất
Chuẩn bị nguyên liệu và thiết lập máy đùn nhựa trước khi bắt đầu ca làm việc
Kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra và điều chỉnh các thông số máy khi cần thiết
Bảo trì cơ bản và vệ sinh máy móc sau mỗi ca làm việc
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm, nếu chưa có công ty sẽ đào tạo
Tốt nghiệp trung cấp trở lên, sinh viên mới ra trường
Có khả năng làm việc theo ca
Chịu được môi trường làm việc trong nhà máy sản xuất
Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Sức khỏe tốt, có thể đứng làm việc trong thời gian dài
Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về quy trình vận hành máy đùn nhựa và các kỹ năng liên quan
Môi trường làm việc an toàn, được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý sau thời gian làm việc và có kinh nghiệm
Được tham gia các hoạt động đoàn thể, văn hóa, thể thao của công ty
Được hưởng các chế độ phúc lợi như quà sinh nhật, lễ tết, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
