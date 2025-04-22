Tuyển Digital Marketing Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: FPT PolySchool
- 42 Nguyễn Văn Tiết, Phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Digital Marketing (SEO, Content MKT, Social Media...);
Thực hiện các công việc về quản lý sinh viên, quản lý lớp học, coi thi, chấm thi, sử dụng tài nguyên theo quy định của FPT Polytechnic;
Tham gia các hoạt động chuyên môn: Họp chuyên môn, Workshop, hướng dẫn sinh viên làm đề tài NCKH,...;
Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo phân công của Bộ môn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Marketing, nhóm ngành kinh tế và công nghệ thông tin;
Có kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng dạy sáng tạo;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc thực tế về Digital Marketing;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường Cao đẳng, Đại học.
Có kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng dạy sáng tạo;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc thực tế về Digital Marketing;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường Cao đẳng, Đại học.
Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Có mức thu nhập cạnh tranh (trả theo năng lực).
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ.
Có mức thu nhập cạnh tranh (trả theo năng lực).
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI