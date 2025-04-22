Tuyển Digital Marketing Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: FPT PolySchool - 42 Nguyễn Văn Tiết, Phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Digital Marketing (SEO, Content MKT, Social Media...);

Thực hiện các công việc về quản lý sinh viên, quản lý lớp học, coi thi, chấm thi, sử dụng tài nguyên theo quy định của FPT Polytechnic;

Tham gia các hoạt động chuyên môn: Họp chuyên môn, Workshop, hướng dẫn sinh viên làm đề tài NCKH,...;

Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo phân công của Bộ môn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Marketing, nhóm ngành kinh tế và công nghệ thông tin;

Có kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng dạy sáng tạo;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc thực tế về Digital Marketing;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường Cao đẳng, Đại học.

Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Có mức thu nhập cạnh tranh (trả theo năng lực).

Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin