Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CẨU THÁP làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CẨU THÁP
Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- TT Xuân Mai,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
– Khảo sát, bảo trì hệ thống điện máy cẩu tháp
– Giám sát thi công, lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán.
– Quản lý, kiếm soát chất lượng, kỹ thuật tại các công trình đang thi công;
– Đề xuất phương án xử lý các vấn đề kỹ thuật xảy ra tại công trình. Thực hiện xử lý lỗi kỹ thuật;
– Đề xuất, lựa chọn các phương án kỹ thuật cho các dự án đặc thù
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kỹ thuật Điện/ Tự động hóa; Xây dựng.
• Có kinh nghiệm là một lợi thế
• Thành thạo tin học văn phòng, Autocad
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CẨU THÁP Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13 …
- Nghỉ phép 12 ngày / 1 năm
- Khám sức khỏe định kỳ 2/ năm
- Hỗ trợ máy tính, điện thoại làm việc
-Môi trường làm việc: đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CẨU THÁP
