Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CẨU THÁP làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - TT Xuân Mai,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

– Khảo sát, bảo trì hệ thống điện máy cẩu tháp

– Giám sát thi công, lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán.

– Quản lý, kiếm soát chất lượng, kỹ thuật tại các công trình đang thi công;

– Đề xuất phương án xử lý các vấn đề kỹ thuật xảy ra tại công trình. Thực hiện xử lý lỗi kỹ thuật;

– Đề xuất, lựa chọn các phương án kỹ thuật cho các dự án đặc thù

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kỹ thuật Điện/ Tự động hóa; Xây dựng.

• Có kinh nghiệm là một lợi thế

• Thành thạo tin học văn phòng, Autocad

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CẨU THÁP Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13 …

- Nghỉ phép 12 ngày / 1 năm

- Khám sức khỏe định kỳ 2/ năm

- Hỗ trợ máy tính, điện thoại làm việc

-Môi trường làm việc: đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CẨU THÁP

