Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 11, Ngõ 319 Tam Trinh, P. Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Tổng hợp các hồ sơ hàng hóa, nghiệm thu dự án khi giao hàng/sau giao hàng cho khách hàng: Chứng chỉ xuất xứ - chất lượng hàng hóa, bản vẽ sản phẩm kèm theo (nếu có),...
Kiểm soát, cập nhật, báo cáo tình trạng bàn giao hồ sơ dự án cho khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên
Ưu tiên có kinh nghiệm tại các vị trí công việc liên quan lĩnh vực Hành chính, Văn phòng, Hồ sơ,... trong Công ty sản xuất.
Biết sử dụng tin học văn phòng: excel, word,...
Tác phong làm việc nhanh nhẹn, cẩn thận và có trách nhiệm, ý thức tự giác, chủ động trong công việc
Ưu tiên có kinh nghiệm tại các vị trí công việc liên quan lĩnh vực Hành chính, Văn phòng, Hồ sơ,... trong Công ty sản xuất.
Biết sử dụng tin học văn phòng: excel, word,...
Tác phong làm việc nhanh nhẹn, cẩn thận và có trách nhiệm, ý thức tự giác, chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
Thỏa thuận theo năng lực
Thưởng chuyên cần.
Thưởng Tết tháng lương thứ 13.
Phụ cấp ăn trưa tại nhà ăn Công ty
Phụ cấp thâm niên: Theo năm công tác
Xét tăng lương hằng năm theo năng lực
Hưởng chế độ nghỉ lễ, du lịch hằng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được tham gia BHXH, BHYT theo luật lao động và được hưởng đầy đủ các quyền lợi khác theo chính sách của công ty cũng như theo quy định của nhà nước.
Thỏa thuận theo năng lực
Thưởng chuyên cần.
Thưởng Tết tháng lương thứ 13.
Phụ cấp ăn trưa tại nhà ăn Công ty
Phụ cấp thâm niên: Theo năm công tác
Xét tăng lương hằng năm theo năng lực
Hưởng chế độ nghỉ lễ, du lịch hằng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được tham gia BHXH, BHYT theo luật lao động và được hưởng đầy đủ các quyền lợi khác theo chính sách của công ty cũng như theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI