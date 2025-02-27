Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Nhân viên văn phòng

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 11, Ngõ 319 Tam Trinh, P. Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Tổng hợp các hồ sơ hàng hóa, nghiệm thu dự án khi giao hàng/sau giao hàng cho khách hàng: Chứng chỉ xuất xứ - chất lượng hàng hóa, bản vẽ sản phẩm kèm theo (nếu có),...
Kiểm soát, cập nhật, báo cáo tình trạng bàn giao hồ sơ dự án cho khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên
Ưu tiên có kinh nghiệm tại các vị trí công việc liên quan lĩnh vực Hành chính, Văn phòng, Hồ sơ,... trong Công ty sản xuất.
Biết sử dụng tin học văn phòng: excel, word,...
Tác phong làm việc nhanh nhẹn, cẩn thận và có trách nhiệm, ý thức tự giác, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
Thỏa thuận theo năng lực
Thưởng chuyên cần.
Thưởng Tết tháng lương thứ 13.
Phụ cấp ăn trưa tại nhà ăn Công ty
Phụ cấp thâm niên: Theo năm công tác
Xét tăng lương hằng năm theo năng lực
Hưởng chế độ nghỉ lễ, du lịch hằng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được tham gia BHXH, BHYT theo luật lao động và được hưởng đầy đủ các quyền lợi khác theo chính sách của công ty cũng như theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 11 ngõ 319 Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

