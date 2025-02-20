Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số M1 - 25, KĐT Vinhomes Grand Park, Đường Phước Thiện, Phường Long Bình, Tp Thủ Đức, Tp Hcm

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Mô tả công việc:

1. Hỗ trợ công việc hành chính, văn phòng cho ban lãnh đạo và các phòng ban liên quan.

2. Soạn thảo, lưu trữ, quản lý hồ sơ, hợp đồng, công văn, tài liệu liên quan đến hoạt động công ty.

3. Sắp xếp lịch họp, lịch công tác, chuẩn bị tài liệu và ghi biên bản cuộc họp.

4. Tiếp nhận, xử lý thông tin, công văn, thư từ đến và đi của công ty.

5. Hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo nhân sự, theo dõi chấm công, tính lương cơ bản (nếu cần).

6. Theo dõi, đặt mua và quản lý văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng.

7. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

• Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Hành chính, Kế toán hoặc các ngành liên quan.

• Kiến thức: Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

• Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, tổ chức, quản lý công việc tốt.

• Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm và phối hợp với các bộ phận khác.

• Sức khỏe tốt, nhiệt tình, trung thực.

