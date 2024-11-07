Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Proterial Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Lô CN6.1 - 2, KCN Tân Trường, Cẩm Giàng

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Software development: Analyze requirements from other departments, synthesize the information, and raise the software design ideas to ensure the software meets the requirements and has the necessary functions; Write the software by programming languages: C#, ASP.net, Android, IOS, SQL...

Deploy and maintain: Instruct relevant departments to use the software, and receive editing requests to improve the software; Continuously monitor and update the software to ensure it meets the needs and stability of the system

Support of maintaining and using systems: ERP, IoT deployed by external providers

Support End User and other Helpdesk tasks

Phát triển phần mềm: Phân tích yêu cầu từ các bộ phận khác, tổng hợp thông tin, đưa ra ý tưởng thiết kế phần mềm đảm bảo phần mềm đáp ứng yêu cầu và có các chức năng cần thiết; Viết phần mềm bằng các ngôn ngữ lập trình: C#, ASP.net, Android, IOS, SQL...

Triển khai, bảo trì: Hướng dẫn các bộ phận liên quan sử dụng phần mềm, tiếp nhận yêu cầu chỉnh sửa để cải tiến phần mềm; Liên tục theo dõi và cập nhật phần mềm để đảm bảo đáp ứng nhu cầu và sự ổn định của hệ thống

Hỗ trợ bảo trì và sử dụng các hệ thống: ERP, IoT được triển khai bởi các nhà cung cấp bên ngoài

Hỗ trợ người dùng cuối và các tác vụ Helpdesk khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Graduated from University majoring in Information Technology, Network Administration, Electronics, and Telecommunications;

Proficient in using programming languages: C#, ASP.net, Android, IOS, SQL...

Having experience in the manufacturing company is a plus

Basic English

Good communication and teamwork skill

Proactive and creative

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Quản trị mạng, Điện tử, Viễn thông;

Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình: C#, ASP.net, Android, IOS, SQL...

Có kinh nghiệm trong công ty sản xuất là một lợi thế

Tiếng Anh cơ bản

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Chủ động, sáng tạo

Tại Công ty TNHH Proterial Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Negotiated salary

Working time: 22 days/month; 12 annual leave and 03 Company Days off/year

Attractive remuneration system: bonus for holidays: April 30, September 2, Lunar New Year, New Year

Yearly salary review

Company trip and teambuilding activities

Shuttle buses from Hai Duong City to Company

Other benefits under current Vietnamese labor law.

Chế độ lương thưởng hấp dẫn, offer tùy năng lực;

Thời gian làm việc: 22 ngày/tháng; 12 ngày nghỉ phép năm và 03 ngày nghỉ của công ty/năm

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: thưởng các ngày lễ: 30/4, 2/9, Tết Nguyên đán, Tết Dương lịch

Đánh giá lương hàng năm

Chuyến đi công ty và các hoạt động teambuilding

Xe đưa đón từ thành phố Hải Dương đến Công ty

Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Proterial Việt Nam

