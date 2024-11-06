Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty Bánh Đồng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 77 Phan Đăng Lưu, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ Trưởng phòng điều hành hoạt động của phòng HCNS.

- Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực.

- Xây dựng các chính sách về đào tạo và phát triển nhân lực, tổ chức thực hiện công tác đào tạo.

- Xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình đánh giá hiệu quả công việc, năng lực của CBNV và giám sát việc thực hiện

- Xây dựng, Quản trị tiền lương, chế độ phúc lợi: Xây dựng quy chế lương, thưởng, thi đua khen thưởng, cơ chế khuyến khích, thu hút nhân tài, tham gia xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.

- Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn

- Mức thu nhập thỏa thuận + thưởng theo kết quả KPI hàng tháng, điều chỉnh theo phát triển năng lực

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 30 đến 40 tuổi

- Giới tính: Nam/nữ

- Tốt nghiệp ĐH ngành Luật, Quản trị nhân lực, QTKD, hoặc các chuyên ngành liên quan...

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm đảm nhận vị trí tương đương ở các công ty có quy mô từ 500 lao động trở lên.

- Am hiểu, biết vận dụng linh hoạt các chiến lược quản trị nguồn nhân lực

- Thành thạo MS Office và các phần mềm quản lý dữ liệu.

- Có kỹ năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản lý thời gian tốt.

- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và thuyết trình trước đám đông tốt.

Tại Công ty Bánh Đồng Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

- Quà chúc mừng sinh nhật

- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

- Được xem xét điều chỉnh lương theo năng lực

- Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp

- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Bánh Đồng Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin