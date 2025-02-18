Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Địa điểm: Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.
Thời gian: 8h00 – 17h00 (Thứ Hai – Thứ Bảy)
1. Mô tả chung:
Content Creator chịu trách nhiệm sáng tạo nội dung nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu, thu hút khách hàng và thúc đẩy doanh số cho các sản phẩm thực phẩm thiết yếu.
2. Trách nhiệm chính:
Xây dựng nội dung đa dạng (bài viết, video, hình ảnh, infographic,...) phục vụ chiến lược marketing.
Viết bài chuẩn SEO cho website, blog, fanpage, giúp tăng độ phủ thương hiệu.
Quản lý nội dung trên các nền tảng truyền thông (Facebook, TikTok, Instagram, YouTube,...).
Phối hợp với bộ phận marketing để triển khai các chiến dịch quảng cáo, email marketing, PR.
Lên ý tưởng và sản xuất nội dung quảng bá sản phẩm (công thức nấu ăn, hướng dẫn sử dụng, review sản phẩm,...).
Theo dõi xu hướng ngành thực phẩm, hành vi tiêu dùng để tối ưu nội dung.
Đánh giá hiệu quả nội dung qua các chỉ số (reach, engagement, conversion rate,...) và tối ưu liên tục.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực content marketing, ưu tiên ngành thực phẩm, FMCG.
Kỹ năng viết sáng tạo, hấp dẫn, có khả năng kể chuyện (storytelling) thu hút người tiêu dùng.
Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản (Canva, Photoshop) và chỉnh sửa video đơn giản.
Am hiểu SEO, Google Analytics, Facebook Ads, TikTok Ads là lợi thế.
Yêu thích lĩnh vực thực phẩm, có khả năng nghiên cứu xu hướng ăn uống, dinh dưỡng.
Chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn Thì Được Hưởng Những Gì

· Thử việc 2 tháng nhận 100% lương
· Tổng thu nhập = Lương cứng (8,000,000 VND – 12,000,000 VND) + Thưởng - tuỳ vào năng lực
· Hỗ trợ thiết bị cần thiết trong quá trình làm việc - được sử dụng laptop cá nhân.
· Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe, công tác phí (nếu có).
· Thưởng Lễ, Tết theo quy định của công ty, thưởng doanh số theo kì tính lương
· Môi trường làm việc trẻ, thoải mái, năng động.
· Đóng đầy đủ BHXH theo quy định nhà nước khi là nhân viên chính thức.
· Chế độ phúc lợi, nghỉ phép và lễ theo luật định.
· Cơ hội thăng tiến cao khi cùng công ty phát triển.
· Cơ hội học hỏi kinh nghiệm và trao dồi kỹ năng bản thân.
· Tham gia các hoạt động khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn

Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 36 Đường Nội Khu Hưng Gia 1, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

