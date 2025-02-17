Tuyển Producer (Sản xuất phim) HỘ KINH DOANH ONICI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

- Set up bối cảnh, ánh sáng và thực hiện các cảnh quay về food

- Edit các video trên các nền tảng tiktok, facebook, youtube...

- Biết set up ánh sáng - chụp ảnh sản phẩm cơ bản (sản phẩm về food)

- Phối hợp với các vị trí khác của công ty để cùng nhau đề xuất ý tưởng, tham gia hoạch định chiến lược và lên kế hoạch thực thi liên quan đến Truyền Thông, Marketing, Branding.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm edit video các thể loại khác nhau như short video, TVC... (Ưu tiên về food)

- Biết dùng thành thạo premiere, davinci, capcut, photoshop....

- Am hiểu cách set up ánh sáng, bộ cục quay dựng, thiết bị máy móc và các phần mềm

- Có tư duy phẩm mỹ tốt

- Biết chụp cơ bản (sẽ được đào tạo thêm)

- Biết về nấu ăn, yêu thích ẩm thực là một lợi thế.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, tinh thần sẵn sàng hỗ trợ

Tại HỘ KINH DOANH ONICI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8-13 triệu + Tiền KPI (hàng tháng)

- Có lương tháng 13, thưởng lễ tết

- 12 ngày phép/năm

- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp thăng tiến rõ ràng

- Làm việc, phát triển trong mội trường chuyện nghiệp, trẻ trung, đóng góp ideal mới

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ONICI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin