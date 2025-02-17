Tuyển Producer (Sản xuất phim) HỘ KINH DOANH ONICI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại HỘ KINH DOANH ONICI
Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
- Set up bối cảnh, ánh sáng và thực hiện các cảnh quay về food
- Edit các video trên các nền tảng tiktok, facebook, youtube...
- Biết set up ánh sáng - chụp ảnh sản phẩm cơ bản (sản phẩm về food)
- Phối hợp với các vị trí khác của công ty để cùng nhau đề xuất ý tưởng, tham gia hoạch định chiến lược và lên kế hoạch thực thi liên quan đến Truyền Thông, Marketing, Branding.
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm edit video các thể loại khác nhau như short video, TVC... (Ưu tiên về food)
Tại HỘ KINH DOANH ONICI Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 8-13 triệu + Tiền KPI (hàng tháng)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ONICI
