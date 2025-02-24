Tuyển Project Manager Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Xây dựng chiến lược mở rộng & nâng cấp hệ thống:

• Xây dựng chiến lược mở mới, nâng cấp hệ thống (văn phòng và chi nhánh) theo định hướng phát triển của Ban Lãnh Đạo.

• Đánh giá cơ hội đầu tư, phân tích vị trí mặt bằng, đề xuất kế hoạch phát triển hệ thống.

• Lập kế hoạch tổng thể, quản lý danh mục dự án và ưu tiên nguồn lực để đạt hiệu suất cao nhất.

• Theo dõi xu hướng thị trường, đề xuất cải tiến mô hình cửa hàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

2. Quản lý triển khai dự án mở mới, nâng cấp & bảo trì:

• Xây dựng ngân sách đầu tư, theo dõi và kiểm soát chi phí từng hạng mục để tối ưu hiệu quả tài chính.

• Giám sát tiến độ, đánh giá rủi ro và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

• Đảm bảo tất cả các dự án hoàn thành đúng thời gian, ngân sách và đáp ứng tiêu chuẩn thương hiệu.

• Xây dựng kế hoạch bảo trì, sửa chữa hệ thống, đảm bảo cơ sở vật chất vận hành ổn định.

3. Đánh giá hiệu quả & tối ưu quy trình:

• Đánh giá hiệu quả đầu tư của từng dự án, rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp cải tiến.

• Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công trình và tối ưu hóa quy trình mở mới.

• Phối hợp với các phòng ban để cập nhật mô hình cửa hàng, nâng cao năng suất vận hành.