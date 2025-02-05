Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy JobsGO Recruit làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản đốc phân xưởng/nhà máy Tại JobsGO Recruit
- Đồng Nai:
- Lô số 16, đường 10,12, Khu Công Nghiệp Giang Điền, Phường Tam Phước, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Quản đốc phân xưởng/nhà máy Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phân tích, lập kế hoạch và quản lý hoạt động sản xuất.
- Theo dõi, giám sát hoạt động sản xuất
- Quản lý đơn hàng, máy móc, nguyên vật liệu, thiết bị sản xuất nệm lò xo
- Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho công nhân viên thuộc bộ phận xưởng nệm lò xo
- Hiểu biết toàn bộ các quy trình sản xuất
- Hiểu biết về máy móc sản xuất và có nhiều kinh nghiệm từ những công ty lớn và nổi tiếng
- Báo cáo định kỳ hoạt động của bộ phận cho Ban Giám Đốc
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc
- Giờ làm việc: Thứ hai – Thứ bảy : 7:30am - 4:30pm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi : Từ 30-45 tuổi
- Tốt nghiệp: Đại học
- Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt Tiếng Anh hoặc tiếng Hàn
- Có trên 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Quản lý
- Có khả năng hoạch định, tổ chức, điều phối hiệu quả hoạt động bộ phận nghiệp vụ chuyên môn. Kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nệm lò xo
- Tính cách hòa đồng, nhiệt tình và vui vẻ
- Yêu cầu nộp CV bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn
- Ưu tiên ứng viên đang sinh sống ở khu vực Giang Điền, Hố Nai, Trảng Bom,…
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ thưởng: 4 tháng lương thưởng/ năm
- Chế độ bảo hiểm: theo luật định
- Chế độ thưởng cuối năm (nếu đạt chỉ tiêu doanh số đề ra hay kết quả kinh doanh tốt)
- Cơ hội được làm việc trong môi trường quốc tế và tạo dựng một sự nghiệp thành công
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI