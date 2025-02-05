Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy JobsGO Recruit làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy JobsGO Recruit làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
JobsGO Recruit

Quản đốc phân xưởng/nhà máy

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản đốc phân xưởng/nhà máy Tại JobsGO Recruit

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Lô số 16, đường 10,12, Khu Công Nghiệp Giang Điền, Phường Tam Phước, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Quản đốc phân xưởng/nhà máy Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phân tích, lập kế hoạch và quản lý hoạt động sản xuất.
- Theo dõi, giám sát hoạt động sản xuất
- Quản lý đơn hàng, máy móc, nguyên vật liệu, thiết bị sản xuất nệm lò xo
- Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho công nhân viên thuộc bộ phận xưởng nệm lò xo
- Hiểu biết toàn bộ các quy trình sản xuất
- Hiểu biết về máy móc sản xuất và có nhiều kinh nghiệm từ những công ty lớn và nổi tiếng
- Báo cáo định kỳ hoạt động của bộ phận cho Ban Giám Đốc
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc
- Giờ làm việc: Thứ hai – Thứ bảy : 7:30am - 4:30pm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam
- Độ tuổi : Từ 30-45 tuổi
- Tốt nghiệp: Đại học
- Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt Tiếng Anh hoặc tiếng Hàn
- Có trên 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Quản lý
- Có khả năng hoạch định, tổ chức, điều phối hiệu quả hoạt động bộ phận nghiệp vụ chuyên môn. Kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nệm lò xo
- Tính cách hòa đồng, nhiệt tình và vui vẻ
- Yêu cầu nộp CV bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn
- Ưu tiên ứng viên đang sinh sống ở khu vực Giang Điền, Hố Nai, Trảng Bom,…

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: theo thỏa thuận (12 tháng lương/1 năm )
- Chế độ thưởng: 4 tháng lương thưởng/ năm
- Chế độ bảo hiểm: theo luật định
- Chế độ thưởng cuối năm (nếu đạt chỉ tiêu doanh số đề ra hay kết quả kinh doanh tốt)
- Cơ hội được làm việc trong môi trường quốc tế và tạo dựng một sự nghiệp thành công

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-doc-phan-xuong-nha-may-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-dong-nai-job283844
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Casla
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty Cổ Phần Casla làm việc tại Hà Nam thu nhập 1 - 14 USD
Công Ty Cổ Phần Casla
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nam Hà Nội Đã hết hạn 1 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CJ Gemadept Logistics
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy CJ Gemadept Logistics làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CJ Gemadept Logistics
Hạn nộp: 25/08/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 07/06/2025
Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô Xe Máy (AMA)
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty TNHH Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô Xe Máy (AMA) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô Xe Máy (AMA)
Hạn nộp: 21/05/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
Hạn nộp: 16/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Eusteel
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty Cổ Phần Eusteel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Eusteel
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đại Phát Hoàng Hà
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty Cổ Phần Đại Phát Hoàng Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty Cổ Phần Đại Phát Hoàng Hà
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Navigos Search làm việc tại Đồng Nai thu nhập 800 - 1,100 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 27/02/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 800 - 1,100 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Merchize
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công ty Merchize làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Merchize
Hạn nộp: 13/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Amway Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amway Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 22/10/2025
Đồng Nai Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Torrecid Vietnam Co; Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Torrecid Vietnam Co; Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Torrecid Vietnam Co; Ltd
Hạn nộp: 18/10/2025
Đồng Nai Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 7 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 8 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Casla
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty Cổ Phần Casla làm việc tại Hà Nam thu nhập 1 - 14 USD
Công Ty Cổ Phần Casla
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nam Hà Nội Đã hết hạn 1 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CJ Gemadept Logistics
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy CJ Gemadept Logistics làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CJ Gemadept Logistics
Hạn nộp: 25/08/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 07/06/2025
Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô Xe Máy (AMA)
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty TNHH Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô Xe Máy (AMA) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô Xe Máy (AMA)
Hạn nộp: 21/05/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
Hạn nộp: 16/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Eusteel
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty Cổ Phần Eusteel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Eusteel
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đại Phát Hoàng Hà
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty Cổ Phần Đại Phát Hoàng Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty Cổ Phần Đại Phát Hoàng Hà
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Navigos Search làm việc tại Đồng Nai thu nhập 800 - 1,100 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 27/02/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 800 - 1,100 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Merchize
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công ty Merchize làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Merchize
Hạn nộp: 13/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Everpia làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Everpia
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy JobsGO Recruit làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Navigos Search làm việc tại Đồng Nai thu nhập 800 - 1,100 USD Navigos Search
800 - 1,100 USD Chưa có kinh nghiệm