Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy JobsGO Recruit làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Lô số 16, đường 10,12, Khu Công Nghiệp Giang Điền, Phường Tam Phước, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Quản đốc phân xưởng/nhà máy

- Phân tích, lập kế hoạch và quản lý hoạt động sản xuất.

- Theo dõi, giám sát hoạt động sản xuất

- Quản lý đơn hàng, máy móc, nguyên vật liệu, thiết bị sản xuất nệm lò xo

- Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho công nhân viên thuộc bộ phận xưởng nệm lò xo

- Hiểu biết toàn bộ các quy trình sản xuất

- Hiểu biết về máy móc sản xuất và có nhiều kinh nghiệm từ những công ty lớn và nổi tiếng

- Báo cáo định kỳ hoạt động của bộ phận cho Ban Giám Đốc

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

- Giờ làm việc: Thứ hai – Thứ bảy : 7:30am - 4:30pm

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nam

- Độ tuổi : Từ 30-45 tuổi

- Tốt nghiệp: Đại học

- Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt Tiếng Anh hoặc tiếng Hàn

- Có trên 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Quản lý

- Có khả năng hoạch định, tổ chức, điều phối hiệu quả hoạt động bộ phận nghiệp vụ chuyên môn. Kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nệm lò xo

- Tính cách hòa đồng, nhiệt tình và vui vẻ

- Yêu cầu nộp CV bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn

- Ưu tiên ứng viên đang sinh sống ở khu vực Giang Điền, Hố Nai, Trảng Bom,…

Quyền Lợi

- Lương: theo thỏa thuận (12 tháng lương/1 năm )

- Chế độ thưởng: 4 tháng lương thưởng/ năm

- Chế độ bảo hiểm: theo luật định

- Chế độ thưởng cuối năm (nếu đạt chỉ tiêu doanh số đề ra hay kết quả kinh doanh tốt)

- Cơ hội được làm việc trong môi trường quốc tế và tạo dựng một sự nghiệp thành công

