Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Khu Dịch Vụ Tân Cảng - Long Bình, Khu phố 7, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Quản đốc phân xưởng/nhà máy Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch sản xuất, cân bằng chuyền và tối ưu hóa năng suất/chất lượng cho sản xuất của từng đơn hàng.

Theo dõi sản xuất, cập nhật hệ thống bảng biểu, báo cáo kế hoạch và thực tế sản xuất từng ngày, tuần, tháng, quý, năm.

Giám sát quản lý chất lượng, năng suất, tiêu hao vật tư của bộ phận mình phụ trách, xử lý sự vụ trong quá trình sản xuất.

Giám sát quản lý, đào tạo và đánh giá công nhân của bộ phận mình phụ trách.

Tạo môi trường làm việc năng động, đoàn kết, đề cao sức sáng tạo và sự cải tiến tại bộ phận mình phụ trách.

Phối hợp & đảm bảo chất lượng hàng xuất đi và kiểm soát chất lượng trong sản xuất:

Đưa ra các giải pháp khắc phục và ngăn ngừa được duy trì liên tục và có lưu trữ tài liệu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm quản lý sản xuất ngành chế biến gỗ hoặc các ngành sản xuất khác

Mạnh về thực chiến : Tổ chức, Triển Khai, Thúc đấy, Giám sát công việc

Mạnh mẽ, năng động, ham học hỏi, cầu tiến

Tinh thần chủ động tự giác, không ngại việc, ngại khó

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.