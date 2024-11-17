Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TỔNG HỢP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu

- Thực hiện theo kế hoạch doanh số cửa hàng đã được giao.

- Hoàn thành các phân tích hàng tuần về hiệu suất bán hàng và các vấn đề liên quan

- Hiểu rõ và theo đuổi các chỉ số KPI.

- Nắm vững và Phổ biến các chương trình khuyến mãi cho toàn bộ nhân viên cửa hàng sau khi nhận được thông báo từ cấp trên.

- Đảm bảo tất cả các hoạt động marketing, khuyến mãi được thực hiện theo như thông báo của Quản Lý Nhãn Hàng hoặc bộ phận Marketing.

- Chịu trách nhiệm quản lý hàng tồn kho, sự quay vòng hàng hóa cũng như việc mất mát, trộm cắp tại các cửa hàng phụ trách.

- Chịu trách nhiệm luân chuyển hàng hóa từ các kho phụ cũng như từ các cửa hàng khác về để đảm bảo có đủ hàng hóa, kích cỡ, màu sắc để bán và trưng bày.

- Quản lý Nhân sự cửa hàng: Đào tạo, huấn luyện, phát triển và đánh giá nhân viên đảm bảo hiệu quả các mục tiêu hoạt động