Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Keiko Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Vận hành cửa hàng đạt chỉ tiêu doanh thu: Chịu trách nhiệm triển khai mục tiêu doanh thu từ quản lý quán & nhân sự nhân viên

- Giám sát đảm bảo chất lượng sản phẩm

- Giám sát đảm bảo chất lượng dịch vụ

- Xây dựng môi trường văn hóa làm việc tích cực

- Kinh nghiệm về quản lý kiểm soát Cogs, CoL, P&L

- Hiểu biết thực thi hiệu quả BSC

- Tuyển dụng & đào tạo nhân sự phát sinh khi được duyệt

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm đã làm ở vị trí tương đương ít nhất 1 năm ( tại Highland, Starbuck, coffee house....) hoặc đã làm trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, nhà hàng, khách sạn

- Có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc

- Có nhiều ý kiến sáng tạo trong bán hàng cũng như tìm kiếm khách hàng

- Có khả năng giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý các tình huống phát sinh

Tại Công ty TNHH Keiko Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương:12tr + thưởng doanh số theo quy định

- Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần, 8h/ngày

- Được hưởng lương thâm niên theo quy định

- Được xét thưởng và tăng lương theo hiệu quả công việc.

- Được hưởng BHXH, BHYT,.. chế độ các dịp lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ, du lịch, lương tháng thứ 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Keiko Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.