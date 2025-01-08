Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 235 Hoàng Cầu, Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

A/ Quản lý nhân sự:

B/ Quản lý hàng hóa:

C/ Quản lý tài chính:

D/ Quản lý vận hành:

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tư duy phục vụ hướng đến khách hàng, quyết đoán, chủ động, chính trực, kỹ năng tự hoạch định công việc tốt. Có kỹ năng quan sát tốt, truyền đạt và đưa phản hồi hiệu quả.

-Tính cách: Trung thực, công tâm, quyết đoán, nhiệt tình, hết lòng vì khách hàng, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

-Quản lý 1 cơ sở duy nhất tại Phạm Ngọc Thạch

Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + Thưởng KPI

-> Thu nhập 12M -20M tùy theo doanh thu cửa hàng.

Bảo hiểm, chế độ theo quy định của Nhà nước

Cơ hội tích lũy kinh nghiệm vận hành cửa hàng, có cơ hội trở thành Quản lý khu vực

Hưởng các chế độ vào ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng cuối năm.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong quá trình làm việc

Chính sách tham quan, du lịch, teambuilding hàng tháng, thiện nguyện, CLB Thể thao...

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và đề cao giá trị năng lực nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin