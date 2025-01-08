Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 235 Hoàng Cầu, Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
A/ Quản lý nhân sự:
B/ Quản lý hàng hóa:
C/ Quản lý tài chính:
D/ Quản lý vận hành:
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tư duy phục vụ hướng đến khách hàng, quyết đoán, chủ động, chính trực, kỹ năng tự hoạch định công việc tốt. Có kỹ năng quan sát tốt, truyền đạt và đưa phản hồi hiệu quả.
-Tính cách: Trung thực, công tâm, quyết đoán, nhiệt tình, hết lòng vì khách hàng, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.
-Quản lý 1 cơ sở duy nhất tại Phạm Ngọc Thạch
Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng + Thưởng KPI
-> Thu nhập 12M -20M tùy theo doanh thu cửa hàng.
Bảo hiểm, chế độ theo quy định của Nhà nước
Cơ hội tích lũy kinh nghiệm vận hành cửa hàng, có cơ hội trở thành Quản lý khu vực
Hưởng các chế độ vào ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng cuối năm.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong quá trình làm việc
Chính sách tham quan, du lịch, teambuilding hàng tháng, thiện nguyện, CLB Thể thao...
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và đề cao giá trị năng lực nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM
