Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH doanh nghiệp xã hội Bệnh viện chuyên khoa mắt Alina làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 15 Triệu

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Tiếp nhận đơn kính khách hàng, ghi lại thông tin của khách hàng
Tư vấn loại kính phù hợp với công việc, nhu cầu của người đeo kính.
Hỗ trợ xử lý các phản hồi và khiếu nại của Khách hàng liên quan đến sản phẩm.
Bán kính và thu tiền kính, xuất hóa đơn bán hàng
Ghi thông tin loại gọng, loại mắt, giá từng loại kính của từng khách hàng
Lập báo cáo từng ngày, về: Đơn kính đã bán trong ngày, loại gọng kính, loại mắt kính, báo cáo vật tư đã dùng trong ngày
Kiểm kê vật tư tồn kho hàng tuần/tháng để nhập thêm đảm bảo nguồn cung ứng
Lấy ý kiến khách hàng sau khi mua hàng và theo dõi xử lý các phản hồi liên quan đến kính bán ra
Lập kế hoạch và quản lý hàng tồn kho
Hỗ trợ sắp xếp lịch làm việc và điều phối nhân sự theo yêu cầu.
Thay mặt trưởng nhóm kính giám sát hoat khi cần thiết.
Nắm rõ được đối tượng bệnh nhân để hỗ trợ xây dựng chiến lược của quầy kính
Tìm các nhà cung cấp về mắt kính,gọng kính phù hợp
Làm thanh toán công nợ của các nhà cung cấp hàng tháng
Các nhiệm vụ khác do cấp quản lý phân công
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có hiểu biết về khúc xạ và kĩ năng cơ bản về sửa chữa mài lắp kính
Giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao
Chịu được áp lực công việc
Tại Công ty TNHH doanh nghiệp xã hội Bệnh viện chuyên khoa mắt Alina Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
