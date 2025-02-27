Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH doanh nghiệp xã hội Bệnh viện chuyên khoa mắt Alina làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Các quyền lợi khác theo quy định của Nhà nước và của Công ty

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng

Tiếp nhận đơn kính khách hàng, ghi lại thông tin của khách hàng

Tư vấn loại kính phù hợp với công việc, nhu cầu của người đeo kính.

Hỗ trợ xử lý các phản hồi và khiếu nại của Khách hàng liên quan đến sản phẩm.

Bán kính và thu tiền kính, xuất hóa đơn bán hàng

Ghi thông tin loại gọng, loại mắt, giá từng loại kính của từng khách hàng

Lập báo cáo từng ngày, về: Đơn kính đã bán trong ngày, loại gọng kính, loại mắt kính, báo cáo vật tư đã dùng trong ngày

Kiểm kê vật tư tồn kho hàng tuần/tháng để nhập thêm đảm bảo nguồn cung ứng

Lấy ý kiến khách hàng sau khi mua hàng và theo dõi xử lý các phản hồi liên quan đến kính bán ra

Lập kế hoạch và quản lý hàng tồn kho

Hỗ trợ sắp xếp lịch làm việc và điều phối nhân sự theo yêu cầu.

Thay mặt trưởng nhóm kính giám sát hoat khi cần thiết.

Nắm rõ được đối tượng bệnh nhân để hỗ trợ xây dựng chiến lược của quầy kính

Tìm các nhà cung cấp về mắt kính,gọng kính phù hợp

Làm thanh toán công nợ của các nhà cung cấp hàng tháng

Các nhiệm vụ khác do cấp quản lý phân công

Yêu Cầu Công Việc

Có Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực kính mắt hoặc bán hàng (ưu tiên từng làm việc tại bệnh viện hoặc cửa hàng kính).

Có hiểu biết về khúc xạ và kĩ năng cơ bản về sửa chữa mài lắp kính

Giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao

Chịu được áp lực công việc

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

